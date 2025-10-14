L'AI europea si rafforza: Almawave lancia i modelli Velvet 25B e Velvet Speech 2B



Al suo fianco, arriva Velvet Speech 2B, un modello multimodale testo-voce, compatto e versatile, che promette interazioni dinamiche e in tempo reale. Entrambi i modelli sono stati concepiti con un approccio nativamente multilingue, lontana da ogni anglocentrismo. L'obiettivo è chiaro: preservare le specificità linguistiche e culturali di ogni Paese europeo, garantendo prestazioni e inclusione anche per le lingue meno diffuse, quelle che spesso scontano una minore disponibilità di dati digitali. A pochi mesi dal rilascio di Velvet 2B e Velvet 14B, la società introduce così due modelli ancora più avanzati. Pur aumentando capacità, lingue disponibili e funzioni, questi mantengono leggerezza e sostenibilità, un aspetto cruciale in linea con gli obiettivi continentali.

Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, ha spiegato con chiarezza la visione dietro questi sviluppi. "Con Velvet 25B e il primo Velvet Speech 2B proseguiamo il cammino avviato," ha detto, "un percorso che ci vede impegnati da molti anni sulle tecnologie del linguaggio e da oltre un anno sulla produzione di AI generativa europea.

" Ha inoltre sottolineato l'ingente investimento, la determinazione nel lavoro e le collaborazioni con partner di eccellenza a livello nazionale e internazionale. Sono le competenze maturate a permettere ad Almawave di sviluppare l'AI generativa interamente nei propri laboratori, trasformandola in soluzioni concrete e generando valore per istituzioni e imprese. La sua visione va oltre i soli LLM: guarda alle applicazioni finali, a soluzioni multimodali e multiagente, capaci di rispondere a esigenze effettive in settori come la Pubblica Amministrazione, la Sanità, la Sicurezza, la Finanza e i Trasporti. Tutto questo, in Italia, ma con una crescente proiezione internazionale.

A livello tecnico, Velvet 25B si basa su un'architettura che mantiene intatte le capacità di attention

- del modello anche in scenari di long-context. Questo significa che può elaborare testi molto estesi, mantenendo coerenza e precisione anche tra passaggi distanti. Grazie a un'ampia finestra di contesto, il modello gestisce documenti complessi e voluminosi come testi giuridici, dossier scientifici o atti legislativi.



L'addestramento è avvenuto in modalità nativamente multilingue, senza usare l'inglese come lingua di riferimento, con metodologie che assicurano qualità e coerenza anche per idiomi meno parlati. Attraverso integrazioni in architetture Agentic

- e di Retrieval Augmented Generation

- (RAG), i modelli si possono collegare in tempo reale a fonti di conoscenza esterne: banche dati giuridiche, database aziendali o portali istituzionali. Ciò permette di fornire contenuti sempre aggiornati senza la necessità di massicci riaddestramenti.

Questi modelli sono anche bespoke ready, il che consente una facile specializzazione in diversi contesti d'uso:

- dalla Sanità al diritto europeo;

- dall'istruzione alla cultura;

- fino alla manifattura, all'industria e al customer care.

Con tecniche di post training

- come il reinforcement learning, usate per indirizzare efficacemente il ragionamento in un contesto enterprise, i modelli Velvet supportano il multi step reasoning

- e l'agentic orchestration. Quest'ultima è la capacità di gestire e individuare in modo efficiente la selezione dei corretti agenti AI sulle diverse attività.



Accanto al modello 25B, la versione multimodale Velvet Speech 2B integra testo e voce in un unico sistema. Offre riconoscimento e traduzione del parlato, interazioni vocali in tempo reale e la gestione del code-switching, ossia la capacità di comprendere e rispondere in conversazioni miste tra più lingue, una caratteristica comune nei contesti europei.

L'efficienza e la sostenibilità sono pilastri fondamentali. Progettato come "small LLM", Velvet 25B massimizza le performance riducendo consumi e costi. Può operare anche su una singola GPU, rendendo l'AI accessibile non solo alle grandi organizzazioni, ma pure a realtà con infrastrutture limitate. Questa impostazione si traduce in grande flessibilità d'impiego: Velvet è disponibile sia in cloud

- sia on premise, offrendo autonomia a chi preferisce gestire tutto nei propri ambienti.

Inoltre, Velvet integra tecniche avanzate di calcolo che rendono l'elaborazione più intelligente ed efficiente. Grazie all'adaptive computation time, per esempio, il modello calibra automaticamente la profondità delle proprie analisi in base alla complessità della richiesta, riducendo consumi e tempi di risposta.



Ulteriori soluzioni di ottimizzazione, come la quantizzazione post-training, la distillazione delle conoscenze e la parallelizzazione 4D, hanno permesso di sfruttare al massimo la potenza delle infrastrutture disponibili, raggiungendo altissimi livelli di efficienza su cluster GPU. A ciò si aggiunge una scalabilità che rende i modelli Velvet compatibili anche con dispositivi edge

- e pronti a supportare le nuove GPU europee emergenti, consentendone l'adozione tanto nei grandi Data Center quanto su infrastrutture ridotte e dispositivi mobili. Infine, Velvet 25B è integrato nativamente in AIWave, la piattaforma multiagentic di Almawave che già utilizza varie versioni fine tuned

- di Velvet 14B e include molteplici soluzioni verticali definite. Questo conferma la concretezza applicativa della tecnologia. Oltre alle applicazioni pronte all'uso, la piattaforma consente in modalità cloud

- e on premise

- la facile creazione no-code/low-code

- di agenti conversazionali, la navigazione della conoscenza e dei dati e il case management, in aree come la customers experience

- o l'ambito data e knowledge management.





La conformità e la sicurezza sono aspetti non negoziabili. Come l'intera famiglia di LLM Velvet, anche Velvet 25B e Velvet Speech 2B sono stati sviluppati in linea con il quadro normativo europeo e nazionale. Algoritmi proprietari per la mitigazione dei bias

- individuano eventuali distorsioni linguistiche o culturali, applicando metriche standardizzate a tutte le lingue dell'Unione Europea. La privacy

- è preservata fin dalla progettazione, grazie alla compliance

- con il GDPR e a metodologie proprietarie come il Privacy Association Editing, che consentono l'esclusione di informazioni sensibili direttamente nel modello senza bisogno di riaddestramento. A questo si affiancano filtri di protezione applicati già in fase di input, che rafforzano la sicurezza dei dati personali. Almawave ha inoltre aderito al GPAI code of practice

- europeo su base volontaria ed è certificata ISO 42001 per la gestione dei sistemi e dei modelli di AI.

La visione di Almawave è profondamente orientata alle applicazioni concrete.



L'obiettivo è creare soluzioni end-to-end

- che risolvano esigenze reali nei settori di riferimento come la Pubblica Amministrazione, la Sanità, i Trasporti e la Finanza, ambiti in cui la società ha maturato negli anni una solida competenza verticale. Grazie alla piattaforma multi modello e multiagentic AIWave, i modelli Velvet trovano la loro naturale applicazione in numerosi casi d'uso, anche complessi. Soddisfano esigenze di analisi documentale, di supporto verso clienti e cittadini, di semplificazione operativa e amministrativa, e di navigazione di dati e conoscenza.

Nel dettaglio, in ambito sanitario, Velvet trova applicazione, per esempio:

- nelle cartelle cliniche elettroniche;

- negli assistenti vocali a supporto di operatori e pazienti;

- nella navigazione della conoscenza specialistica e nei sistemi di pseudonimizzazione dei dati.

Nella Pubblica Amministrazione, il modello supporta applicazioni che analizzano normative e ampie basi documentali complesse, predispongono bandi o redigono documenti, ora in tutte le 24 lingue dell'Unione.



Può inoltre semplificare testi complessi, migliorare i servizi al cittadino e abilitare forme avanzate di ricerca conversazionale nei portali o nelle applicazioni.

Nel settore industriale o manifatturiero, Velvet facilita procedure operative multilingue con assistenti vocali e testuali, anche sul campo. Contribuisce così a ridurre errori e tempi di formazione o assistenza remota con dispositivi di realtà aumentata. Infine, nel customer care, abilita assistenti intelligenti capaci di trasformare l'operatività dei consulenti e migliorare la qualità, oltre ad assistenti vocali che gestiscono interazioni ibride tra più lingue.