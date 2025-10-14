Indice Zew: l'economia tedesca tra speranza futura e la dura realtà del presente



Si intravede la speranza per una ripresa graduale, un segnale che il futuro potrebbe riservare un miglioramento.

Ciononostante, la percezione della situazione economica attuale per la Germania ha continuato a seguire un percorso negativo. L'indicatore, infatti, è sceso a meno 80,0 punti, marcando un ulteriore calo di 3,6 punti rispetto al mese scorso. Il presente, quindi, appare ancora gravato da significative difficoltà, un contrasto stridente con le aspettative future. La realtà odierna è ben più sfidante delle proiezioni per i mesi a venire. Anche i settori industriali intensivi nell'esportazione hanno visto un parziale, ma netto, miglioramento delle aspettative a ottobre, dopo il recente rallentamento delle vendite verso la Cina. In particolare, i comparti della produzione di metalli, del farmaceutico, dell'ingegneria meccanica e della fabbricazione di attrezzature elettriche hanno mostrato segnali positivi.

Ma il settore automobilistico fa eccezione, con un indicatore che si è leggermente deteriorato, testimoniando le sue sfide specifiche in questo contesto.



Le prospettive per l'intera eurozona, comunque, hanno registrato un moderato calo. Esse si attestano ora a più 22,7 punti, ben 3,4 punti al di sotto del valore del mese precedente.

Questo peggioramento, in parte, può essere ricondotto alla disputa di bilancio in Francia, un fattore che aggiunge ulteriore complessità al quadro economico regionale. Anche le valutazioni della situazione economica nell'eurozona hanno subito un deterioramento simile, scendendo a meno 31,8 punti, un calo di 3,0 punti rispetto al dato precedente. È evidente come le difficoltà di un singolo Paese possano riverberarsi sull'intera area, creando un effetto domino sulle aspettative e sulle condizioni attuali.