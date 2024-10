Premio Nobel per l'Economia 2024: le istituzioni sociali alla base della prosperità

Istituzioni sociali e prosperità

Secondo il comitato del premio, gli economisti hanno dimostrato l'importanza delle istituzioni sociali per ridurre le enormi differenze di reddito tra i Paesi. Le loro ricerche si concentrano sul periodo della colonizzazione, evidenziando come le diverse politiche implementate dagli europei abbiano portato a diverse evoluzioni economiche e sociali.

In alcune colonie, l'obiettivo principale era quello di sfruttare le risorse e la popolazione locale a beneficio dei colonizzatori. In altri casi, invece, vennero create istituzioni inclusive che favorivano l'immigrazione europea e una crescita economica a lungo termine. Le istituzioni inclusive, spesso implementate in Paesi poveri al momento della colonizzazione, hanno portato a una popolazione generalmente prospera. Al contrario, le istituzioni estrattive, che garantiscono guadagni a breve termine alle élite al potere, hanno contribuito a mantenere alcuni Paesi in uno stato di povertà e bassa crescita economica.

I tre economisti hanno dimostrato che l'introduzione di istituzioni inclusive è fondamentale per la crescita economica a lungo termine. Tuttavia, le élite al potere potrebbero resistere a queste riforme, poiché temono di perdere il controllo e i benefici a breve termine. Questo potrebbe portare a una situazione di stallo, in cui le promesse di riforme economiche non sono credibili e non vengono attuate. La minaccia di una rivoluzione, invece, può indurre le élite a concedere la democrazia come unica soluzione per mantenere il potere.