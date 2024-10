Poste Italiane: il Tesoro vende il 14% del capitale, i dettagli dell'offerta pubblica di vendita (Opv)



Il Tesoro si prepara a vendere il 14% delle azioni di Poste Italiane in un'offerta pubblica di vendita (Opv) che inizierà il 21 ottobre. L'operazione, che prevede l'offerta di circa il 14% del capitale dell'azienda postale, rappresenta un'importante novità per il mercato, dato che sarà la prima Opv di una società pubblica in versione digitale, con l'utilizzo dell'internet banking.