Le Borse Cinesi Chiudono in Modo Contrastante



Le borse cinesi hanno chiuso con andamenti contrastanti in una giornata caratterizzata da scambi esigui, con gli investitori in attesa di capire l’effetto delle promesse di Pechino riguardo futuri stimoli economici. Gli investitori si preparano anche a ricevere dati economici cruciali per l’area.

Shanghai in Crescita, Hong Kong in Ribasso

L’indice Shanghai Composite ha registrato un incremento dell’1,78% chiudendo a 3.275 punti. Al contrario, l’indice Hong Kong Hang Seng ha subito una flessione dello 0,50%, fermandosi a 21.146 punti.

Nuovo CFO per EasyJet

Jan De Raeymaeker è stato nominato nuovo Chief Financial Officer di easyJet, sostituendo Kenton Jarvis che diventerà CEO nel 2025. De Raeymaeker, attualmente CFO di Lineas, porta con sé una vasta esperienza nel settore finanziario, avendo ricoperto lo stesso ruolo in Brussels Airlines.

Banca Investis Apre una Nuova Sede a Napoli

Banca Investis inaugura una nuova sede a Napoli, espandendo la sua rete in Campania. La strategia mira a valorizzare il tessuto imprenditoriale locale, con un team guidato da Gennaro De Pascale.

Todis Festeggia il Venticinquesimo Anniversario

Todis, catena di supermercati controllata da Pac2000A Conad, festeggia un quarto di secolo di attività con un incremento del fatturato del 16% nel 2023. Il direttore generale, Massimo Lucentini, sottolinea l’importanza del consolidamento e dell’espansione delle linee di marca privata come chiave del successo.