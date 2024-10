Le Borse Cinesi Chiudono in Contrasto



Le borse cinesi hanno chiuso con andamenti contrastanti, in una giornata caratterizzata da scambi esigui. Gli investitori sono in attesa di capire l’effetto delle promesse di Pechino riguardo futuri stimoli economici, mentre si preparano a ricevere dati economici cruciali per l’area.

Shanghai in Crescita, Hong Kong in Ribasso

L’indice Shanghai Composite ha registrato un incremento dell’1,78% chiudendo a 3.275 punti. Al contrario, l’indice Hong Kong Hang Seng ha subito una flessione dello 0,50%, fermandosi a 21.146 punti.

EasyJet Nomina Nuovo CFO

Jan De Raeymaeker è stato nominato nuovo Chief Financial Officer di easyJet, sostituendo Kenton Jarvis che diventerà CEO nel 2025. De Raeymaeker, attualmente CFO di Lineas, porta con sé una vasta esperienza nel settore finanziario, avendo ricoperto lo stesso ruolo in Brussels Airlines.

Banca Investis Apre Nuova Sede a Napoli

Banca Investis inaugura una nuova sede a Napoli, espandendo la sua rete in Campania. La strategia mira a valorizzare il tessuto imprenditoriale locale, con un team guidato da Gennaro De Pascale.

Todis Festeggia 25 Anni di Successo

Todis, catena di supermercati controllata da Pac2000A Conad, festeggia un quarto di secolo di attività con un incremento del fatturato del 16% nel 2023. Il direttore generale, Massimo Lucentini, sottolinea l’importanza del consolidamento e dell’espansione delle linee di marca privata come chiave del successo.

Piazza Affari in Lieve Rialzo

Avvio poco mosso a Piazza Affari e in Europa. Attenzione agli stimoli in Cina, attesa per trimestrali Usa e riunione Bce.

Goldman Sachs ha rivisto al rialzo le sue previsioni sulla crescita economica della Cina per il 2024 e il 2025.

Il petrolio scende in seguito alla mancanza di nuovi stimoli al consumo in Cina, mentre le tensioni tra Israele e Iran preoccupano il mercato.

TSMC sta espandendo la propria presenza globale con nuovi impianti in Europa, mirando al mercato dei chip per l’AI.

L’obbligazione in negoziazione diretta emessa oggi da UniCredit sul mercato MOT e su Bond-X di Borsa Italiana ha una durata di 13 anni e paga cedole annuali con un meccanismo misto: un tasso fisso pari al 5,20% per i primi tre anni e successivamente un tasso pari all’Euribor 3 mesi moltiplicato per 1,5.

Fitch ha rivisto al ribasso le prospettive sul rating francese, abbassando l’Outlook da stabile a negativo. La decisione è stata annunciata venerdì scorso a mercati chiusi.

Inflazione in frenata a settembre in Cina. Il dato diffuso ieri ha mostrato una crescita annua dello 0,4% rispetto al precedente 0,6% (consensus Bloomberg a +0,6%).

Pochi gli spunti macro in avvio di settimana. L’agenda macro di lunedì 14 ottobre vede in primo piano la bilancia commerciale cinese.

Grazie alla politica espansiva della BCE, accendere un mutuo per l’acquisto della casa costa meno rispetto alla fine dello scorso anno. A settembre – stando alle indicazioni del rapporto mensile Abi (Associazione bancaria italiana) – il tasso di interesse medio sui nuovi mutui è sceso su base mensile al 3,33% dal 3,59% di agosto, in calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023.

Le azioni Tesla sono scese nelle contrattazioni premercatoì, dopo che il tanto atteso evento sui robotaxi del produttore di veicoli elettrici non ha impressionato gli investitori.

La capitale economica d’Italia diventa per due giorni l’epicentro del dibattito sull’export nazionale. Si apre oggi la sesta edizione degli Stati Generali dell’Export a Milano, nella maestosa Sala delle Otto Colonne di Palazzo Reale.

Bankitalia scende in campo sul caso del bancario spione di Intesa Sanpaolo, che avrebbe controllato decine di conti correnti di politici e altre personalità note dello sport e dello spettacolo.

La più grande banca americana ha prosperato in un contesto di rialzo dei tassi, registrando un utile netto record da quando la Fed ha iniziato ad aumentare i tassi nel 2022.

Dopo aver venduto questa settimana 9,5 milioni di azioni, la holding del finanziere Usa si trova ora nelle mani 775 milioni di azioni, pari a una quota del 9,987% circa.

Sono oltre 900 i consulenti finanziari che a Firenze hanno partecipato alla prima giornata dell’Efpa Italia Meeting 2024.

Gli Stati Uniti rappresentano da sempre un punto di riferimento in tema di investimenti e pianificazione finanziaria.

Oltre 900 consulenti finanziari e professionisti del risparmio hanno partecipato alla due giorni di Firenze dedicata al tema della finanza comportamentale.

Nella due giorni i consulenti approfondiranno le ultime tendenze nel campo della finanza comportamentale per aiutare i risparmiatori a prendere decisioni di investimento più consapevoli.