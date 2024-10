Il bancario spione di Intesa Sanpaolo



L’ex impiegato di Intesa Sanpaolo Vincenzo Coviello è accusato di aver spiato decine di conti correnti, compresi quelli della premier Giorgia Meloni e di altri politici, ministri, magistrati, personaggi dello sport e dello spettacolo. La procura di Bari sta indagando sull’accaduto, cercando di capire se Coviello ha agito da solo o se ha avuto dei mandanti. Banca d'Italia ha richiesto chiarimenti alla banca, che ha licenziato Coviello e sporto denuncia come parte lesa.

Banca d’Italia chiede chiarimenti

Banca d’Italia ha chiesto a Intesa Sanpaolo “di fornire chiarimenti sull’accaduto e sulle iniziative che intende intraprendere al riguardo”. Secondo fonti dell’istituto, citati dalla stampa italiana, non è escluso che per Intesa Sanpaolo ci possano essere sanzioni.

Un’indagine in corso

L’inchiesta è in corso. La procura di Bari sta cercando di capire il movente di Coviello e se ha agito da solo o se ha avuto dei mandanti. Al centro dell’indagine resta il dubbio che dietro ci siano dei mandanti. La facilità con cui Coviello ha avuto accesso ai conti lascia pensare che l’ex impiegato della banca agisse “verosimilmente in concorso e previo concerto con persona/e da identificare”.

Le risposte di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo si scusa per l’accaduto e assicura che “quanto avvenuto non dovrà più accadere”. La banca afferma che “non c’è stato alcun problema di sicurezza informatica” e che si “colloca nelle migliori posizioni internazionali”. Intesa Sanpaolo ha anche detto che “un dipendente infedele della nostra banca, con un comportamento che ha gravemente violato le norme, i regolamenti e le procedure interne, ha consultato dati e informazioni riguardanti alcuni clienti in modo ingiustificato” e che il “sistema interno di controlli lo ha individuato”.