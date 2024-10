Amazon e Subito dominano l'eCommerce italiano: ecco la classifica di ottobre 2024

In cima alla classifica, Amazon continua a dominare il mercato, seguito da Subito, che ha guadagnato una posizione rispetto all'ultimo aggiornamento. eBay si posiziona al terzo posto, mentre Booking.com scende al quarto posto. Apple Store sale al quinto posto, seguito da Leroy Merlin e Trenitalia, che guadagna una posizione. Temu e Ikea mantengono le loro posizioni, mentre Ryanair scende al decimo posto.Tra le aziende che hanno guadagnato più posizioni nell'ultimo mese, spiccano Bershka, che sale di 66 posizioni, seguita da Ticketmaster, PlayStation Store, Pandora, Goldbet, Lenovo, Farmae, Yoox, Sephora e Trenord.Inoltre, l'indice di italianità per settore rivela che le farmacie sono il settore con la percentuale più alta di aziende italiane (99%), seguito dall'alimentare (94%) e dagli animali (90%). Questi dati sono stati aggiornati per includere il numero di aziende italiane che vendono online.In generale, la classifica dei 10 siti di eCommerce più popolari in Italia riflette la crescente importanza dell'eCommerce nel mercato italiano e la necessità per le aziende di adattarsi alle esigenze dei consumatori online. Le aziende che hanno guadagnato posizioni nella classifica hanno dimostrato di essere in grado di offrire prodotti e servizi di alta qualità e di essere in grado di competere con le grandi aziende internazionali.



Clicca per ingrandire l'immagine