L'eurozona tocca a settembre un surplus record di bilancia commerciale



Le esportazioni di beni dall’Area euro sono cresciute in modo robusto, raggiungendo i 256,6 miliardi di euro a settembre 2025, segnando un aumento del 7,7% rispetto all'anno prima, quando erano 238,2 miliardi di euro. Anche le importazioni sono aumentate, sebbene a un ritmo inferiore, attestandosi a 237,1 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto ai 225,3 miliardi di euro del settembre precedente.

Questo miglioramento del saldo commerciale mensile è ancora più evidente se confrontato con il mese immediatamente precedente. Ad agosto 2025 l'avanzo era fermo a soli 1,9 miliardi di euro, rendendo l'accelerazione a 19,4 miliardi di euro un fatto clamoroso. La ragione principale di questo salto è da ricercare nel settore chimico. Il surplus generato da questo comparto è cresciuto in maniera esponenziale, passando da 17,9 miliardi di euro ad agosto a ben 29,1 miliardi di euro a settembre 2025. L'importanza dei prodotti chimici emerge anche nel confronto annuale. Rispetto a settembre 2024, il surplus complessivo è aumentato di 6,5 miliardi di euro, e quasi tutta questa crescita è attribuibile all'incremento nell'export dei prodotti chimici e correlati, che ha visto il suo avanzo salire da 22,3 miliardi di euro a 29,1 miliardi di euro.





Ciononostante, i dati complessivi dei primi nove mesi dell'anno mostrano un quadro più sfumato. Nel periodo gennaio-settembre 2025, l'Area euro ha totalizzato un surplus commerciale di 128,7 miliardi di euro. Questo valore è leggermente inferiore ai 134,3 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2024. Le esportazioni totali sono cresciute del 3,1%, toccando i 2.204,2 miliardi di euro, e le importazioni sono aumentate del 3,6%, arrivando a 2.075,5 miliardi di euro. Il commercio intra-area dell'Area euro, ovvero gli scambi tra i Paesi membri, ha mostrato comunque vitalità, crescendo dell'1,7% e raggiungendo i 1.961,6 miliardi di euro.

Anche l’analisi per l'intera Unione Europea (UE) riflette un trend positivo simile nel mese specifico di settembre. La UE ha registrato un surplus di 16,3 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, un netto miglioramento rispetto ai 9,5 miliardi di euro di settembre 2024. Le esportazioni extra-UE sono salite del 6,9%, toccando i 228,2 miliardi di euro, mentre parallelamente, le importazioni dal resto del mondo sono aumentate del 3,8%, arrivando a 211,9 miliardi di euro.





L'inversione di tendenza rispetto ad agosto 2025 per la UE è stata altrettanto clamorosa. La bilancia commerciale della UE era in deficit di 4,5 miliardi di euro ad agosto. Il balzo a un avanzo di 16,3 miliardi a settembre è un segnale di forte ripresa stagionale e settoriale. Pure in questo caso, la spinta cruciale è arrivata dall'export chimico, il cui avanzo è passato da 15,4 miliardi di euro nell'agosto 2025 a 26,9 miliardi di euro nel settembre 2025. Se confrontiamo i dati con l'anno precedente, il saldo commerciale della UE è migliorato di 6,8 miliardi di euro. Ancora una volta, il settore chimico ha fornito la maggior parte del contributo, con un aumento del surplus da 20,1 miliardi a 26,9 miliardi di euro. Però, è importante notare che non tutti i settori hanno performato così bene in un contesto di crescita generalizzata degli scambi.

Il surplus per macchinari e veicoli ha subito una contrazione significativa, scendendo da 16,4 miliardi di euro nel settembre 2024 a 13,8 miliardi di euro nel settembre 2025. È evidente come la salute del commercio europeo sia legata a pochi pilastri fondamentali, la cui performance può mascherare debolezze altrove.



Il quadro per i primi nove mesi dell'anno (gennaio-settembre 2025) per l'intera UE si allinea con quello dell'Area euro e non mostra una crescita omogenea. Il surplus commerciale totale è stato di 104,3 miliardi di euro, in calo rispetto ai 113,0 miliardi di euro dell'anno precedente. Le esportazioni extra-UE di beni sono cresciute del 3,0%, raggiungendo 1.986,7 miliardi di euro. Le importazioni sono cresciute del 3,6%, pari a 1.882,4 miliardi di euro. Il volume del commercio intra-UE è particolarmente significativo per l'economia del blocco, ammontando a 3.082,8 miliardi di euro e segnando un incremento del 2,1% rispetto al periodo gennaio-settembre 2024.