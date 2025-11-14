L'Unione Europea ha bisogno di uno 'zar' del mercato: l'idea del fondo internazionale sul Rapporto Draghi



La complessità dei meccanismi interni a Bruxelles e la vasta gamma di ambiti che il Rapporto Draghi tocca richiedono una semplificazione del processo decisionale. Per questo, serve una "voce unica" che sia dotata dell’autorità effettiva di agire per conto dei ventisette Stati membri dell'UE, superando le divisioni settoriali che oggi rallentano il completamento del Mercato Unico Europeo.

Il problema ora è stabilire chi avrà questa autorità delegata e se tale potere potrà davvero estendersi su tutti i principali ambiti economici europei. La Georgieva, che è stata Commissaria Europea dal 2010 al 2016, conosce bene le dinamiche interne. Lei ritiene che l'attuale struttura sia troppo complessa e frammentata.

La direttrice ha spiegato che se non viene concessa piena autonomia decisionale, è estremamente difficile ottenere risultati concreti sul campo. L'apparato del Mercato Unico è oggi eccessivamente diviso tra le deliberazioni del Consiglio, che rappresenta i governi nazionali, e i vari commissari che gestiscono l'attuazione all'interno della Commissione Europea.



Semplicemente, così non si procede abbastanza velocemente.

Il Rapporto Draghi, pubblicato lo scorso anno dall’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è un programma di riforme ambizioso. Esso delinea un bivio per l'Unione Europea: o un cambiamento radicale o una lenta stagnazione, toccando aspetti vitali come la concorrenza, l'innovazione tecnologica e le politiche sull'energia.

Il successo del modello Barnier

La Georgieva ha indicato un precedente che dimostra come l’azione centralizzata possa funzionare. Ha fatto riferimento al modello Barnier, messo in atto durante i delicati negoziati sulla Brexit.

Michel Barnier, all’epoca capo negoziatore dell’UE, gestì le trattative con Londra accentrando il processo decisionale. Questo modello si è dimostrato efficace perché:

- Era una sola persona a guidare la squadra;

- Aveva accesso diretto ai capi di Stato;

- Poteva utilizzare liberamente tutte le risorse della Commissione Europea;

- Ha condotto i negoziati in modo diretto, garantendo che tutti gli Stati membri potessero beneficiare dei risultati ottenuti.





Questo sistema, che pone una persona con uno spessore internazionale e con autorità esecutiva in cima al processo, è ciò che l'Europa deve replicare per attuare le riforme di Draghi.

L'influenza di Draghi e il commercio globale

Dalla presentazione del suo rapporto, l'autorevolezza di Mario Draghi è cresciuta esponenzialmente. I suoi discorsi sono seguiti con attenzione maniacale dai capi di Stato, generando dibattiti cruciali negli ambienti diplomatici e all'interno della Commissione Europea. Draghi ha apertamente criticato la conduzione della politica commerciale da parte dell'UE, sostenendo da tempo che il blocco dovrebbe operare come uno stato federale in settori chiave, come la difesa. Non nasconde la sua frustrazione per il ruolo spesso secondario che l'Europa assume nella diplomazia internazionale, specialmente nelle crisi che vanno dall'Ucraina al Medio Oriente.

Comunque, la Georgieva ha espresso un’opinione positiva sulla capacità della leadership europea di evitare una potenziale escalation in una guerra commerciale aperta innescata dagli Stati Uniti.



Quando l'amministrazione statunitense introdusse dazi unilaterali su vasta scala in quello che fu chiamato il "Liberation Day", la risposta dell'UE è stata pragmatica.

L'Unione Europea ha accettato di fissare i dazi sulle esportazioni europee al 15%. Questa decisione ha scatenato forti polemiche, con alcuni che accusavano la Commissione di aver capitolato

- a favore degli interessi degli USA. La direttrice del FMI ha un punto di vista opposto. Secondo lei, evitare la spirale delle ritorsioni è stata una mossa salvifica. Se confrontiamo le tariffe annunciate inizialmente con quelle effettive, si nota una riduzione significativa. "Evitare una guerra commerciale è stato ciò che ha salvato l’economia globale", ha affermato, sottolineando come la certezza di un'aliquota fissa abbia fornito stabilità a imprese e consumatori.