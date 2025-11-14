Il panico della Federal Reserve: ecco perché il taglio dei tassi a dicembre è a rischio



I membri della Banca Centrale statunitense hanno chiarito che l'ombra dell'inflazione è ancora troppo lunga per permettere passi avventati. Per esempio, Alberto Musalem, presidente della Fed di St. Louis, ha espresso il concetto che ci sarebbe poco spazio per un allentamento senza rischiare di diventare eccessivamente accomodanti con la liquidità. Allo stesso modo, Beth Hammack, presidente della Fed di Cleveland, ha sostenuto che l'attuale politica monetaria deve restare restrittiva. L'obiettivo è esercitare una pressione sufficiente per riportare l'aumento dei prezzi sotto controllo. Anche Neel Kashkari, della Fed di Minneapolis, ha confermato il clima di cautela. Ha rivelato di essersi opposto a un taglio dei tassi il mese scorso e ha manifestato grande incertezza riguardo alla mossa di dicembre. Le scommesse dei mercati, misurate sui futures sui Fed funds, hanno subito una correzione netta. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, la probabilità implicita di un taglio di un quarto di punto (25 punti base) alla prossima riunione della banca centrale, prevista per il 10 dicembre, è precipitata al 50,7%, un calo sensibile rispetto al 63% registrato appena il giorno precedente.



L'impatto di questa rinnovata prudenza sui tassi è stato immediatamente visibile sul mercato obbligazionario. Il rendimento del benchmark decennale, il Treasury USA, è salito al 4,1211%, in aumento rispetto al 4,111% della chiusura di giovedì negli Stati Uniti. Il rendimento biennale, che è particolarmente sensibile alle aspettative sui futuri rialzi dei tassi della Fed, ha toccato il 3,593%, in aumento dal 3,589%. A dispetto dei rendimenti obbligazionari più alti, il dollaro USA non ha trovato grande conforto. L'indice del dollaro è sceso dello 0,1% a 99,13, sfiorando il livello più basso del mese. L'umore negativo generato a Wall Street si è rapidamente diffuso in Asia, dove i mercati azionari hanno subito un netto calo. Gli indici statunitensi avevano infatti interrotto una striscia positiva di quattro giorni. L'indice più ampio delle azioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, è crollato dell'1,5%. Inizialmente, la consuetudine di "comprare sui ribassi" tipica delle ore di trading asiatiche ha provato a farsi sentire, ma questa si è presto esaurita nel pomeriggio.



I futures sugli S&P 500 e-mini hanno ridotto i guadagni, per poi scambiare in ribasso dello 0,1%. Le borse europee hanno aperto con cautela: i futures sull'Euro Stoxx 50 sono scesi dello 0,4%, mentre i futures sul DAX tedesco sono saliti dello 0,1%, e i futures sul FTSE hanno ceduto lo 0,5%. Altri fattori geopolitici ed economici hanno aggiunto ulteriore complessità al quadro finanziario. La sterlina ha perso lo 0,4%, scivolando a 1,3145 dollari, dopo che il Financial Times ha riportato, citando fonti ufficiali informate, che il primo ministro Keir Starmer e il cancelliere dello scacchiere Rachel Reeves hanno abbandonato i piani per aumentare le aliquote dell'imposta sul reddito, un ripensamento avvenuto poche settimane prima della presentazione del bilancio governativo. A complicare il panorama economico globale, i dati rilasciati dalla Cina hanno mostrato una crescita della produzione industriale e delle vendite al dettaglio ai ritmi più deboli da oltre un anno. Un segnale preoccupante per la seconda economia mondiale. Infine, anche i prezzi del petrolio hanno registrato un incremento, dopo che un attacco con droni ucraini ha causato danni a un deposito petrolifero russo.



Il prezzo del Brent è aumentato dell'1,5%, raggiungendo i 63,96 dollari al barile. La cautela sui tassi, la debolezza della Cina e le tensioni energetiche si combinano, creando un cocktail instabile per il finale dell'anno sui mercati.