Export Italia: per l'Istat a settembre +2,6% su mese e +10,5% su anno



Osservando la dinamica mensile, si nota un aumento congiunturale delle esportazioni del 2,6%. È cruciale però contestualizzare questa cifra, poiché una parte di questo rialzo è attribuibile a vendite eccezionali di mezzi di navigazione marittima, eventi non ricorrenti che possono influenzare pesantemente le statistiche mensili. Al netto di queste transazioni ad alto impatto, la crescita congiunturale stimata si riduce comunque a un solido +0,7%.

Le importazioni, d'altra parte, hanno registrato un balzo congiunturale ancora più significativo, pari al 4,1%. La divisione geografica mostra chiaramente dove si è concentrata l'energia. L'export verso l'area extra UE ha registrato una crescita mensile impressionante del 6,4%. Nondimeno, l'export verso i partner dell'area UE ha mostrato una contenuta flessione dello 0,8%. A livello trimestrale, il terzo periodo del 2025 ha visto le esportazioni crescere del 2,0% rispetto al trimestre precedente, mentre le importazioni sono rimaste sostanzialmente stazionarie, con un leggero +0,1%.





Sul fronte delle importazioni tendenziali, l'incremento è stato del 9,9% in valore, coinvolgendo in misura più marcata i mercati extra UE (+13,7%) rispetto a quelli UE (+7,2%). In volume, le importazioni hanno evidenziato una crescita ancora superiore, toccando l'11,9%. La forte espansione tendenziale dell'export Italia è ampiamente distribuita su quasi tutti i settori produttivi. Alcuni comparti, in particolare, hanno agito da veri e propri catalizzatori della performance nazionale. La leadership è stata indiscussa nel settore farmaceutico, che continua a dimostrare una straordinaria resilienza e competitività internazionale. I settori che hanno maggiormente contribuito alla crescita tendenziale sono:

- articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+39,4%);

- mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+29,6%);

- metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+19,0%);

- macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.C.A) (+7,1%);

- prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,9%). Pochi settori hanno invece registrato una contrazione su base annua, tra cui gli articoli sportivi, i giochi, gli strumenti musicali, i preziosi e gli strumenti medici, che hanno subito un calo del 7,5%.



Si nota anche una lieve riduzione nelle sostanze e prodotti chimici, pari a -1,5%.

L'identità dei mercati trainanti è chiara. Gli Stati Uniti si confermano il partner commerciale più dinamico, consolidando la loro posizione di destinazione privilegiata per il Made in Italy. I Paesi che hanno fornito i contributi maggiori alla crescita dell'export nazionale sono: Stati Uniti (+34,7%); Francia (+19,5%); Spagna (+14,7%); Paesi OPEC (+24,2%); Svizzera (+10,4%). Ci sono state alcune note negative, sebbene marginali rispetto al quadro generale. Le esportazioni hanno subito un forte rallentamento verso la Turchia (-32,8%) e verso i paesi MERCOSUR (-3,1%). Anche il Belgio ha registrato un leggero contributo negativo (-0,6%). Il saldo commerciale ha evidenziato un robusto miglioramento. A settembre 2025, il surplus ha raggiunto i 2.852 milioni di euro, un netto aumento rispetto ai 2.318 milioni registrati nello stesso mese del 2024.



Questa espansione del surplus è stata favorita dalla contrazione del deficit energetico, sceso a -3.392 milioni di euro, un dato che era sensibilmente peggiore l'anno precedente (-4.255 milioni).

L'avanzo negli scambi di prodotti non energetici, pur restando estremamente solido, è sceso lievemente a 6.244 milioni di euro rispetto ai 6.573 milioni di settembre 2024. È importante notare che il calo dei prezzi di alcuni prodotti energetici, come il petrolio greggio e il gas naturale, ha portato a una flessione mensile dello 0,2% nei prezzi all'importazione, attenuando il calo su base annua (-2,5%). Nei primi nove mesi del 2025, la tendenza si conferma positiva, con una crescita complessiva dell'export del 3,5%. Anche in questo periodo esteso, i settori che hanno brillato sono gli stessi che hanno spinto il risultato di settembre. Le vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici sono cresciute del 35,0%, mentre i mezzi di trasporto (esclusi gli autoveicoli) hanno visto un aumento del 14,2%. Si notano però riduzioni significative in settori legati all'energia e ai veicoli, come il coke e i prodotti petroliferi raffinati, in calo del 13,5%, e gli autoveicoli, che hanno registrato un -9,9%.



