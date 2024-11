Perchè l'Europa sta perdendo economicamente e invece gli USA continuano a crescere



Il divario economico tra Stati Uniti ed Europa si sta ampliando sempre di più, con l'economia americana che ora è del 50% più grande dell'intera Unione Europea. Un tempo, le due economie erano quasi alla pari, ma negli ultimi 16 anni l'Europa ha privilegiato la sicurezza rispetto alla crescita, mentre gli Stati Uniti hanno puntato sull'innovazione e sulla deregulation. Il risultato? Gli Stati Uniti hanno prodotto nove aziende da mille miliardi di dollari, mentre l'Europa non ne ha prodotte nessuna.

La fuga dei talenti dall'Europa

Non solo i numeri raccontano la storia. I talenti europei stanno abbandonando il continente in massa. Gli imprenditori europei sono costretti a scegliere tra due strade: trasferirsi negli Stati Uniti per godere di salari più alti, oppure trasferirsi nel Sud-Est asiatico per costruire startup a costi inferiori. Il problema principale è che l'Europa ha reso impossibile il successo per le startup e per gli imprenditori.

La mentalità anti-innovazione è dilagante in Europa. Gli imprenditori sono spesso visti con sospetto e la burocrazia è un ostacolo enorme. Ad esempio, aprire un'azienda in Francia richiede 84 giorni, mentre negli Stati Uniti ci vogliono solo 4 giorni. Le leggi sul lavoro rendono difficile l'assunzione e il licenziamento, le tasse sono troppo alte e la compliance è opprimente.

L'Europa sta diventando un museo?

La Germania, ad esempio, ha ostacolato l'apertura della Gigafactory di Tesla a Berlino, con proteste contro il "tecno-colonialismo" e una serie di ostacoli burocratici. Questo è solo un esempio di come l'Europa sta soffocando la crescita e l'innovazione. Il risultato è un circolo vizioso: i talenti abbandonano il continente, le aziende evitano di investire, l'innovazione muore, l'economia stagna e la burocrazia aumenta.

Il 90% dei talenti tecnologici europei si trasferirebbe negli Stati Uniti con la giusta offerta. Gli stipendi del settore tecnologico in Europa sono il 50% inferiori a quelli americani, e i finanziamenti per le startup sono 5 volte superiori negli Stati Uniti. Anche i pochi successi tecnologici europei si trasferiscono negli Stati Uniti: Spotify, Klarna e ARM, per citarne alcuni.

Un futuro incerto per l'Europa

L'Europa sta perdendo la sua competitività a livello globale. Se non si cambierà rotta, il divario con gli Stati Uniti si amplierà ulteriormente. L'Europa deve sburocratizzarsi, incoraggiare il rischio e supportare gli imprenditori. Ma questo sembra un compito arduo. L'addiction alla regolamentazione e la cultura anti-business sono troppo radicate. L'Europa sta diventando un museo: brava a conservare il passato, ma incapace di costruire il futuro.

La domanda è: cambierà l'Europa rotta prima che sia troppo tardi? O sarà condannata a un'irrilevanza crescente?