La popolazione italiana sempre più connessa: i dati Audicom settmbre 2024



Nel mese di settembre 2024, si registra un aumento dell'8% dell'utilizzo del computer da parte degli italiani, in linea con la ripresa delle attività dopo il periodo estivo.

Il dato generale si mantiene stabile

Il dato generale della popolazione online si mantiene stabile rispetto al mese precedente, con 44,3 milioni di individui che hanno navigato in rete, pari al 75,9% della popolazione dai 2 anni in su. In media, ogni persona ha trascorso 71 ore e 20 minuti online, con un aumento del 5,4% rispetto ad agosto.

L'utilizzo del mobile in crescita

Il mobile, con smartphone e tablet, è il dispositivo preferito dagli italiani, con una quota dell'88,8% del tempo totale trascorso online. In particolare, i 25-34enni hanno navigato per più tempo da mobile, con una media di 2 ore e 52 minuti al giorno, seguiti dalle donne (2 ore e 51 minuti).

Le fasce d'età più connesse

Le fasce d'età con il maggior livello di penetrazione online sono i 35-44enni (88,5%), i 45-54enni (87,6%) e i 18-24enni (87%).

Le aree geografiche più connesse

Le aree geografiche con la maggior penetrazione online sono il Nord Ovest (68,9%), il Nord Est (64,4%), il Centro (61,9%) e il Sud e Isole (60,7%).

Crescita dei consumi online

A settembre 2024, si registra una crescita stagionale dei consumi online per alcune categorie di siti e app mobili, sia in termini di audience che di tempo dedicato. Le piattaforme di gestione delle email registrano un aumento del 2,8% degli utenti mensili, pari a 38,4 milioni, e del 22,6% del tempo dedicato. Anche gli strumenti e software disponibili online ("Software Manufacturers") registrano un aumento del 3,6% degli utenti e del 12,6% del tempo. * Le informazioni corporate (+6,2% degli utenti e +15,7% del tempo), le informazioni e servizi delle telcos (+4% degli utenti e +20,5% del tempo), il cibo e la cucina (+3,1% degli utenti), le istituzioni governative (+6,5% degli utenti e +38,9% del tempo), il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento ("Multi-category Entertainment", +6,7% degli utenti e 18,5% del tempo) e l'abbigliamento e lo stile ("Apparel/Beauty", +4,4% degli utenti e +9,4% del tempo), registrano un aumento significativo.