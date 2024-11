Il Green Skills Gap: una sfida per la COP29



Mentre i leader mondiali si riuniscono a Baku per la COP29, emerge con chiarezza la necessità di investire nella forza lavoro green. Il Green Skills Report 2024 di LinkedIn rivela un divario crescente tra la domanda di competenze green e l'offerta di talenti qualificati, minacciando gli obiettivi climatici globali.

Un divario in crescita

Entro il 2030, quasi un posto di lavoro su cinque che richiede competenze green resterà vacante a causa della carenza di candidati qualificati. Questo divario è destinato ad aumentare, raggiungendo 1 su 2 entro il 2050. Il problema è particolarmente evidente in Italia, dove solo il 17% dei professionisti possiede un green job title o competenze legate alla sostenibilità, nonostante una crescita del 2,55% annua del numero di green jobs dal 2020.

Le professioni più richieste

In Italia, i settori che assumono maggiormente lavoratori con green skill sono agricoltura e allevamento, servizi ed edilizia. La professione che sta vedendo una crescita più rapida è quella del Geologo, seguita dal Consulente ambientale. Tra le competenze più richieste troviamo quelle legate agli approvvigionamenti sostenibili, alla finanza sostenibile e alle politiche ambientali.

L'inclusione è fondamentale

Il divario in termini di accessibilità alle competenze green è più ampio per le donne e i giovani, che hanno meno probabilità di possedere queste skill rispetto agli uomini. Solo una donna su dieci a livello globale possiede queste competenze, rispetto a quasi un uomo su cinque. La GenZ mostra un forte interesse per le carriere green, ma con l'attuale ritmo di formazione, solo un giovane su dieci avrà le competenze necessarie per accedere a questi lavori.

Come affrontare il problema

Per garantire una transizione green inclusiva e di successo, LinkedIn raccomanda di includere gli investimenti per la forza lavoro negli obiettivi climatici, riconoscendo i lavoratori come motore degli obiettivi climatici alla COP29 e inserendo i centri per l'impiego, i partner e i dati nello sviluppo delle politiche climatiche.

Il report di LinkedIn evidenzia l'urgenza di agire per colmare il Green Skills Gap. Investire nella formazione e nello sviluppo di competenze green è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici globali e garantire un futuro sostenibile.