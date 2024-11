I Workers Buyout: un'opportunità per l'economia italiana?



Le tensioni geopolitiche e le incertezze economiche globali spingono l'Italia a ricercare nuove soluzioni per la propria competitività. Tra queste, i Workers Buyout (WBO) si stanno affermando come strumento per preservare i posti di lavoro e favorire la crescita economica.

Il WBO come strumento di salvaguardia

Secondo The Europea House -Ambrosetti, i WBO sono un'opzione strategica per il Paese. Gli esempi concreti di GresLab e Fenix Pharma dimostrano come i WBO possano generare nuovi posti di lavoro e contribuire allo sviluppo economico. Il successo di un WBO richiede un impegno congiunto di pubblico e privato per favorire la crescita e la sostenibilità.

La cooperazione come motore di sviluppo

Andrea Passoni, amministratore delegato di Coopfond, ha sottolineato l'importanza della cooperazione per la diffusione dei WBO. Secondo Passoni, la cooperazione può contribuire a creare un mercato più equo e inclusivo, valorizzando il lavoro e salvaguardando le competenze presenti nelle comunità. I WBO necessitano di un sistema di supporto innovativo e trasversale per svilupparsi al meglio. La cooperazione può dialogare con soggetti finanziari e altri attori, aprendo nuove opportunità di investimento e crescita.

Il futuro dei Workers Buyout in Italia

I Workers Buyout rappresentano un'opportunità di rilancio per l'economia italiana, ma per raggiungere il loro pieno potenziale, è necessaria una sinergia tra pubblico, privato e mondo cooperativo. Incentivare la diffusione dei WBO, supportandoli con strumenti innovativi e finanziamenti mirati, può essere una soluzione strategica per fronteggiare le sfide economiche del presente e garantire un futuro più equo e sostenibile per l'Italia.