Howden: crescita continua in Italia



Il Gruppo Howden, leader mondiale nel brokeraggio assicurativo, continua a crescere in Italia, con ricavi che nel 2024 hanno superato i 130 milioni di euro.

Risultati record e obiettivi ambiziosi

Nel 2024 (l'anno fiscale si è chiuso il 30 settembre), Howden in Italia ha registrato ricavi per 130,3 milioni di euro, in crescita del 15,1% rispetto ai 113 milioni dell'anno precedente. L'Ebitda si è attestato a 27,7 milioni di euro, con un margine del 21,3%. La crescita è stata interamente organica, senza l'ausilio di nuove acquisizioni. Federico Casini, CEO di Howden in Italia, ha dichiarato: "Puntiamo a 150 milioni di ricavi nel 2025 e 190 nel 2027".

Investimenti in talenti e semplificazione societaria

Tra i driver della crescita nel 2024, Casini ha sottolineato l'importanza della ricerca e dell'attrazione di talenti, una politica di valorizzazione delle risorse umane che è un elemento distintivo di Howden a livello globale. La società sta inoltre attuando una semplificazione societaria che porterà, nel corso del 2025, a far confluire in Howden S.p.A. tutte le attività di brokeraggio assicurativo e in Howden Re S.p.A. quelle di riassicurazione.

Un modello di successo: l'azionariato dei dipendenti

Howden è un gruppo indipendente fondato sull'azionariato dei dipendenti: oltre 5.200 persone in 48 Paesi, pari a circa un terzo del totale dei dipendenti, possiedono azioni e rappresentano la quota maggiore di capitale. Nel 2024, attraverso una Internal Share Offer (ISO), 656 dipendenti in tutto il mondo hanno scelto di investire in Howden per la prima volta. Gli altri azionisti, tutti con il 22,6%, fanno capo a due asset manager, General Atlantic e HG, e a un investitore istituzionale, CDPQ. Nel Regno Unito, Howden è la seconda più grande azienda di proprietà dei dipendenti per fatturato e la quinta per numero di dipendenti, rappresentando un modello di riferimento a livello internazionale.

Impegno sociale e ESG

Howden si distingue anche per l'attenzione ai temi sociali e ESG. La Fondazione Howden, ente di beneficenza indipendente costituito nel 2014, ha ricevuto 1,8 milioni di sterline dalla vendita di azioni durante l'ISO di quest'anno, che utilizzerà per promuovere il suo lavoro di beneficenza in tutto il mondo, proteggendo le persone dagli effetti del cambiamento climatico.

Acquisizioni strategiche e crescita internazionale

Nel 2024, Howden ha completato diverse acquisizioni strategiche, tra cui Hencilla Canworth nel Regno Unito, Foresight Holdings Co Ltd in Giappone e MiCRO in America Latina, che ha confermato la strategia di investire in nuove soluzioni che utilizzino l'assicurazione come "forza positiva", in particolare nei mercati assicurativi emergenti.