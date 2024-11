Digital Restart: Intesa-Sanpaolo aiuta gli over 40 a tornare al lavoro



Un nuovo percorso formativo gratuito, promosso da Intesa Sanpaolo e Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, offre nuove opportunità di lavoro agli over 40.

Un progetto per aiutare gli over 40 a rientrare nel mercato del lavoro

Digital Restart aiuta persone disoccupate over 40 a sviluppare nuove competenze digitali e trasversali per favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro. Dopo le prime quattro edizioni, il progetto ha già aiutato 100 persone e due su tre hanno trovato un lavoro. Il programma di 12 settimane prevede una formazione in presenza e online che si concentra su competenze digitali come il marketing, la gestione del cliente, gli strumenti digitali e la visualizzazione dei dati. I partecipanti imparano anche competenze trasversali, come la motivazione al cambiamento, la collaborazione, l'agilità emotiva, la comunicazione efficace e il public speaking. Oltre al periodo formativo, Digital Restart facilita colloqui con le aziende e offre workshop tenuti da esperti di gestione della carriera. Per la nuova edizione sono stati selezionati 50 partecipanti da oltre 1000 candidati.

Un'iniziativa per il sociale

Il progetto Digital Restart è un esempio di come Intesa Sanpaolo si impegni a supportare la comunità attraverso la sua struttura dedicata al sociale. L'iniziativa vuole dare un contributo reale alla società, contrastando la povertà e promuovendo l'inclusione e la coesione sociale.