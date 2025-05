Piazza Affari supera 40mila punti: Milano guida l'Europa, mercati misti attendono Wall Street

Un livello che non si vedeva dal 2007. La chiusura è avvenuta a 40.356 punti, con un guadagno significativo dello 0,7%. A spingere il listino milanese sono stati in particolare i titoli finanziari. Le società di risparmio gestito e le assicurazioni si sono mosse con decisione. Anche alcune nuove trimestrali hanno dato slancio.





Segnali positivi per l'Italia sono arrivati anche dal mercato obbligazionario. Lo spread tra il BTP a dieci anni e il Bund tedesco è sceso temporaneamente sotto i 100 punti base, un evento che non accadeva dal 2021. Alla fine della giornata, il differenziale si è mantenuto di poco sopra quella soglia cruciale, comunque in calo rispetto al giorno precedente. Il rendimento del BTP si è attestato al 3,71%, mentre quello del Bund al 2,7%.





Mentre Milano festeggiava, altre importanti borse europee hanno mostrato segni di cedimento.

- Francoforte ha perso lo 0,39%;

- Londra è scesa dello 0,24%;

- Parigi ha arrettrato dello 0,47%, appesantita dalla pesante flessione di Alstom (-16,73%) dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali;

- Amsterdam è salita dello 0,19%;

- Madrid ha guadagnato lo 0,51%.





Dall'altra parte dell'Atlantico, Wall Street

- ha iniziato la settimana con una certa cautela, ma le principali medie hanno chiuso comunque in territorio positivo. Il Dow Jones Industrial Average ha segnato un modesto +0,09%, l'S&P 500 è salito dello 0,2%, e il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,65%. Un avvio timido, ma che prosegue il recupero.

Nonostante la calma apparente di oggi, il quadro generale resta costruttivo. Gli indici europei sono vicini ai loro massimi storici, e Wall Street

- ha cancellato tutte le perdite ipotizzate per il 2025, mostrando una notevole resilienza. Ciononostante, una parte della spinta propulsiva derivante dai recenti accordi sui dazi, come quello tra Stati Uniti

- e Regno Unito

- o la tregua commerciale di 90 giorni tra Washington

- e Pechino

- (iniziata proprio oggi), sembra essersi affievolita. L'attenzione dei mercati si sposta ora sugli eventi geopolitici. Si osserva con interesse il viaggio del presidente Donald Trump nel Golfo Persico. Inoltre, gli occhi sono puntati sull'incontro previsto per domani a Istanbul

- tra rappresentanti di Russia

- e Ucraina.

Tra le grandi capitalizzazioni americane, molte hanno mostrato un buon andamento. Nvidia ha guadagnato l'1,4%.



Advanced Micro Devices, un altro nome legato al settore dell'AI e dei semiconduttori, ha registrato un balzo del 5,1% dopo aver annunciato un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie da 6 miliardi di dollari. Tesla invece ha mostrato volatilità, con gli investitori che riflettono sulla possibile revisione dell'accordo di remunerazione per il suo amministratore delegato, Elon Musk.

Tornando a Piazza Affari, la performance è stata trainata da specifici titoli finanziari. In particolare, società attive nel risparmio gestito e nelle assicurazioni hanno brillato. Tra i migliori del listino principale troviamo:

- Unipol con un rialzo del 2,82%;

- Azimut in crescita del 2,39%;

- Finecobank con un aumento del 2,21%;

- Generali che ha guadagnato l'1,4%;

- Banca Mediolanum con un +0,9%.







Nel settore bancario, l'andamento è stato misto. Unicredit ha svettato con un +1,92%. La banca attende un incontro con rappresentanti del governo domani per discutere le condizioni poste da Palazzo Chigi, tramite la normativa del Golden power, sull'offerta lanciata da Andrea Orcel per acquisire Banco Bpm. Quest'ultima ha chiuso in lieve calo (-0,05%). Anche l'altra grande banca italiana, Intesa Sanpaolo, ha registrato un solido rialzo dell'1,4%. Monte dei Paschi di Siena ha invece segnato una leggera flessione (-0,35%).

Tra le utility, A2a ha mostrato un buon rimbalzo del 2,12% dopo le perdite subite ieri in seguito alla sua trimestrale. Bene anche Terna (+0,9%). Prysmian ha guadagnato un modesto 0,64% dopo aver concluso con successo un collocamento di un prestito obbligazionario ibrido da un miliardo di euro.



La domanda è stata sei volte superiore all'offerta, permettendo di fissare il rendimento finale al 5,375%, un tasso più basso rispetto alla previsione iniziale che era tra il 5,875% e il 6%.

In fondo al listino milanese si sono posizionati alcuni titoli del settore sanitario, come Recordati (-2,71%) e Diasorin (-1,99%).