Mercati azionari reagiscono alle tariffe USA: AI e tecnologia guidano la ripresa

Anche i listini europei segnano un leggero rialzo rispetto al 2 aprile, data dell'annuncio dei dazi che hanno colpito indistintamente alleati e rivali.





Sotto i riflettori tornano in particolare i titoli del settore tecnologico.

Importanti operazioni legate all'Intelligenza Artificiale, siglate in Medio Oriente da aziende di chip statunitensi come Nvidia e Advanced Micro Devices, hanno dato un forte impulso.

Queste notizie sono arrivate proprio durante una visita di Trump in Arabia Saudita.

Un balzo in avanti del titolo Nvidia martedì ha spinto la valutazione della società a ben 3 trilioni di dollari, portando il patrimonio netto del suo CEO, Jensen Huang, a 120 miliardi di dollari.

La performance positiva di Nvidia negli Stati Uniti potrebbe dare benzina all'indice tecnologico europeo (.SX8P) mercoledì, un indice che include nomi di peso come l'olandese ASML, leader nelle macchine per chip.





Nondimeno, i future indicano un'apertura in ribasso per le borse europee e una giornata piatta per quelle statunitensi.

L'ex Presidente Trump, in un'intervista rilasciata martedì, ha espresso la possibilità di trattare direttamente con il Presidente cinese Xi Jinping sui dettagli di un futuro patto commerciale.

Intanto, gli "accordi potenziali" che aveva ventilato con India, Giappone e Corea del Sud restano ancora in sospeso.





Anche il dollaro USA risente delle incertezze legate alla politica commerciale americana.

La valuta statunitense ha segnato perdite durante le contrattazioni asiatiche.

Un sondaggio globale di Bank of America ha mostrato martedì che i gestori patrimoniali a livello mondiale detenevano a maggio la posizione più "sottopesata" sul dollaro degli ultimi 19 anni.





Un prossimo indicatore cruciale per valutare la salute economica degli Stati Uniti sarà il dato sulle vendite al dettaglio di aprile, atteso per giovedì.

Lo stesso giorno, sono in programma colloqui tra Ucraina e Russia a Istanbul, con la flebile speranza di un cessate il fuoco a tre anni dall'inizio del conflitto più sanguinoso in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.