Lavoro agile in banca: il patto Banco BPM che estende lo smart working

Prevede un rafforzamento delle possibilità di ricorrere al lavoro agile, con un'apertura importante verso la sua applicazione anche nelle filiali e nel customer care. Una discussione specifica per definire criteri e destinatari di questa estensione è prevista già a partire da Ottobre 2025, avviando una fase sperimentale per verificare le sue potenzialità operative. Per il personale delle strutture centrali della banca, l'accordo fissa un limite massimo di dieci giornate di lavoro agile al mese. Questa norma stabilisce un quadro chiaro per l'organizzazione del lavoro ibrido, consentendo al personale di beneficiare della flessibilità senza compromettere l'operatività della sede. Vi è anche una clausola dedicata alle situazioni di emergenza. In caso di calamità naturali gravi, come terremoti o condizioni meteorologiche estreme che possano mettere a rischio l'incolumità delle persone, è prevista la possibilità di estendere la modalità di lavoro da remoto fino a cinque giorni a settimana.

Questo permette una transizione rapida e sicura al lavoro agile al 100% quando la sicurezza fisica diventa prioritaria. L'impegno a portare lo smart working anche nella rete commerciale rappresenta uno degli aspetti più innovativi dell'accordo. Le parti hanno condiviso l'obiettivo di estendere questa opportunità anche a chi opera a diretto contatto con la clientela nelle filiali. Come accennato, un confronto mirato si terrà entro Ottobre 2025 per definire le regole e gli strumenti necessari a rendere concreta questa possibilità, superando le complessità legate al lavoro in presenza. Sono state pensate anche misure per supportare categorie specifiche di lavoratori. Un pacchetto di otto giornate aggiuntive di lavoro agile è stato introdotto per i genitori con figli fino a dodici anni. Queste giornate extra potranno essere utilizzate nel periodo compreso tra Giugno e Settembre, offrendo un aiuto concreto nella gestione dei carichi familiari durante le vacanze estive.

Lo stesso beneficio è esteso a coloro che assistono familiari con disabilità, usufruendo dei permessi previsti dalla Legge 104/92. Infine, le lavoratrici e i lavoratori che si trovano in condizioni di salute particolarmente serie e certificate, o che affrontano esigenze personali temporanee e urgenti, potranno accedere a un regime di smart working esteso, fino a cinque giorni alla settimana. Questa disposizione rafforza significativamente le tutele per le fragilità individuali, assicurando un supporto mirato nei momenti di maggiore necessità. Le sigle sindacali hanno espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta. Ritengono che l'accordo sperimentale sul lavoro agile, della durata di dodici mesi, integri efficacemente quanto già in vigore, rappresentando un passo avanti nell'evoluzione delle modalità di lavoro nel settore bancario. Evidenziano come l'accordo tenga conto delle rappresentatività sindacali e si concentri sui bisogni concreti delle persone, in particolare sostenendo le famiglie e tutelando i più vulnerabili.



L'impegno per l'estensione alla rete delle filiali è visto come fondamentale per garantire la conciliazione vita-lavoro a tutti i dipendenti, senza distinzioni tra strutture centrali e territoriali. L'aumento delle possibilità e della flessibilità per chi già usufruisce del lavoro agile testimonia una maggiore sintonia nel cercare le migliori soluzioni per l'intera popolazione aziendale.