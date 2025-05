L’85% delle donne che lavorano nei 20 best workplaces for women hanno fiducia nell’azienda per cui lavorano

Non solo, si traduce anche in un forte senso di orgoglio e appartenenza, con l'86% delle impiegate che raccomanderebbe senza esitazioni il proprio ambiente di lavoro ad altri. Questi dati emergono con forza dalla classifica Best Workplaces for Women 2025, l'edizione più recente stilata da Great Place to Work Italia. Per stilare questa graduatoria delle venti migliori aziende per cui lavorare in Italia, sono state ascoltate quasi quarantamila donne, per l'esattezza 37.567, provenienti da diverse realtà aziendali nel Paese. Le aziende sono state analizzate suddividendole per numero di dipendenti: oltre mille, tra cinquecento e novecentonovantanove, tra centocinquanta e quattrocentonovantanove e tra cinquanta e centoquarantanove. Uno degli indicatori più importanti per determinare il ranking è il Trust Index, ovvero l'indice che misura la fiducia e il livello di engagement dei collaboratori verso la loro organizzazione.

Tra le donne che lavorano nei venti "best workplaces", questo indice si attesta a un notevole 85%. C'è una differenza marcata rispetto alle aziende certificate da Great Place to Work ma non incluse nella top 20, dove la fiducia è del 77% (+8%). Il divario è ancora più ampio se confrontato con le organizzazioni che non hanno ottenuto alcuna certificazione, dove il Trust Index scende drasticamente al 51% (+34%). Quando la fiducia verso il proprio luogo di lavoro è alta, la voglia di continuare a farne parte cresce esponenzialmente. Nei Best Workplaces for Women 2025, come accennato, l'87% delle donne non pensa di cambiare, una percentuale che cala all'82% nelle aziende certificate e arriva solo al 66% in quelle non certificate. Il senso di appartenenza è ugualmente forte tra le aziende premiate. L'86% della popolazione femminile raccomanderebbe la propria azienda, segnando un distacco di ben 46 punti percentuali rispetto alle realtà non certificate, ferme al 40%.

L'87% delle donne nei Best Workplaces for Women 2025 considera eccellente il proprio posto di lavoro, un dato in contrasto con il 44% registrato nelle realtà non certificate (+43%). Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia, ha evidenziato come questo ranking metta in luce un tema persistente legato alla meritocrazia di genere. Ha osservato: "Un dato su tutti: nelle 20 organizzazioni in classifica, il 48% del management è di genere femminile, quasi il triplo della media nazionale (17%). Segno che quando le opportunità di crescita sono presenti, diffuse e accessibili a tutti, la soddisfazione di collaboratori e collaboratrici aumenta di conseguenza. Creare un eccellente ambiente di lavoro – conclude Bedusa – significa proprio questo: costruire un'esperienza di valore per tutte e tutti, a prescindere da genere, età e ruolo".



Chi sono, dunque, queste venti aziende considerate le migliori in Italia dalle donne? Al primo posto si posiziona TP, una realtà nel settore delle telecomunicazioni, riconosciuta a livello mondiale per i servizi di supporto alla clientela. Seguono sul podio S.C. Johnson, azienda specializzata nella produzione di prodotti per la casa e la cura della persona, e Biogen, attiva nel settore delle biotecnologie. Analizzando la classifica per dimensione delle aziende, si scopre che sono quattro, il 20% del totale, quelle con più di mille dipendenti. Tre realtà, il 15%, hanno tra cinquecento e novecentonovantanove collaboratori. Cinque aziende, il 25%, si collocano nella fascia tra centocinquanta e quattrocentonovantanove dipendenti. Infine, ben otto organizzazioni, il 40%, contano tra cinquanta e centoquarantanove dipendenti.



Questo dato suggerisce che le politiche a favore della parità di genere stanno prendendo piede anche nelle realtà organizzative più piccole, tradizionalmente meno attrezzate a competere con le multinazionali su questi temi. Tra i settori più rappresentati nella classifica figurano le biotecnologie e i prodotti farmaceutici, che rappresentano il 30% delle aziende, seguiti dai servizi finanziari – assicurazioni e servizi professionali, al 15%. Healthcare – assistenza sanitaria e manifattura – produzione contribuiscono entrambe con il 10%. Lo studio approfondisce diversi aspetti cruciali per la condizione femminile in azienda, comparando le opinioni delle donne con quelle dei colleghi uomini. Emerge, ad esempio, che l'82% delle donne nei Best Workplaces for Women 2025 percepisce un forte incoraggiamento nel trovare un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. È interessante notare che la stessa percentuale si riscontra tra gli uomini in queste aziende, con un divario positivo del 43% rispetto alle realtà non certificate.



Nel management delle aziende più virtuose per le donne in Italia, la presenza femminile raggiunge il 48% (includendo CEO, c-level, second level management). Questa percentuale si dimezza, scendendo al 25%, nelle aziende semplicemente certificate e si riduce drasticamente al 17% in quelle senza certificazione. Un altro fattore di grande importanza per le donne è la presenza di ambienti di lavoro psicologicamente sani. Su questo fronte, le aziende considerate "best", con l'80% di pareri positivi, mostrano un vantaggio di ben 45 punti percentuali rispetto alle organizzazioni non certificate. Un divario ancora più ampio, pari a 48 punti percentuali, si osserva nell'attenzione che le persone dimostrano verso i colleghi di lavoro, un aspetto apprezzato dall'87% delle donne nei Best Workplaces for Women contro il 39% nelle realtà non certificate.