Un'era si chiude per Alkemy: il delisting da Piazza Affari dopo l'OPA Retex

Gli investitori che detengono quote di Alkemy dovranno considerare attentamente questo sviluppo, che ne ridefinisce il posizionamento sul mercato.

La data fissata da Borsa Italiana per la revoca definitiva delle azioni di Alkemy è il 14 luglio 2025. Questo atto formale chiuderà un capitolo importante per la società nel mondo della borsa, spostando il suo futuro interamente nell'orbita di Retex, lontano dai riflettori della quotazione pubblica. La mossa rafforza la posizione di Retex nel settore della trasformazione digitale, segnando un momento chiave per entrambe le realtà.