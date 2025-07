Un allarme di Bruxelles scuote Roma: il golden power italiano nel mirino dell'Unione Europea

Il golden power, in questo contesto, è uno strumento eccezionale che permette al governo di intervenire in acquisizioni considerate strategiche per il Paese. Tramite esso, può imporre condizioni specifiche, porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie, o persino opporsi all'acquisto di partecipazioni rilevanti. La posta in gioco è alta. Banco Bpm, nata nel 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, rappresenta la terza realtà bancaria italiana. D'altra parte, UniCredit, la seconda banca del Paese, ha presentato un'offerta pubblica del valore di circa dieci miliardi di euro verso la fine di novembre 2024. Il periodo dell'offerta si concluderà il 23 luglio 2025; ciononostante, l'adesione degli azionisti è rimasta finora modesta. Le cronache di questa vicenda hanno visto la Commissione europea approvare l'operazione di per sé il 19 giugno, ma con specifiche condizioni. Quel che emerge, però, è che già il 18 aprile la Presidenza del Consiglio italiana aveva emesso un decreto imponendo vincoli a UniCredit, qualora l'Opa avesse avuto successo.



Il cuore del problema sta qui: l'articolo 21 del Regolamento UE consente agli Stati membri di proteggere interessi legittimi, ma solo se tali misure sono compatibili con i principi dell'Unione Europea. Devono essere proporzionate, giustificate e non discriminatorie, oltre che soggette al controllo di Bruxelles per preservare l'integrità del mercato unico. Dopo il decreto, Bruxelles ha richiesto dettagli supplementari all'Italia il 26 maggio, ricevendo risposta l'11 giugno. L'analisi condotta dalla Commissione europea ha rivelato che la giustificazione delle condizioni imposte non appare sufficientemente motivata. Si è aggiunto che il decreto avrebbe dovuto essere notificato in anticipo. Non solo l'articolo 21, ma anche possibili violazioni delle norme sulla libera circolazione dei capitali e sulla vigilanza prudenziale bancaria, affidata alla BCE, sono state evidenziate da Bruxelles. Parallelamente, il TAR del Lazio ha parzialmente annullato il decreto il 12 luglio, lasciando in vigore solo due delle quattro condizioni iniziali.



Tra queste, si vocifera l'obbligo per UniCredit di cessare le proprie attività in Russia, un punto di particolare rilevanza geopolitica. Ora, la Commissione europea attende ulteriori chiarimenti da Roma. La decisione su un'eventuale azione formale è appesa a queste risposte, in un contesto dove i poteri nazionali e le normative dell'Unione Europea continuano a scontrarsi, definendo il futuro del mercato unico.