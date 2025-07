L'ombra dei dazi: cosa succederà al commercio globale?

Ciononostante, i ministri dell'UE, al termine di un incontro a Bruxelles lunedì, sembravano più propensi a replicare con forza. Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen, durante una conferenza stampa successiva all'incontro, ha definito la minaccia tariffaria "assolutamente inaccettabile". Maros Sefcovic, capo del commercio dell'UE, ha espresso la sua convinzione riguardo alla possibilità di proseguire i negoziati, ma ha anche manifestato frustrazione per l'incapacità di Washington di stringere un patto con il suo maggiore partner commerciale. "Come ho detto prima, ci vogliono due mani per applaudire", ha affermato, specificando che i 27 stati membri del blocco concordano sulla necessità di adottare contromisure qualora i negoziati commerciali con gli Stati Uniti fallissero. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, aveva già dichiarato che l'Unione Europea aveva preparato un elenco di tariffe Stati Uniti per un valore di 21 miliardi di euro (24,5 miliardi di dollari) su beni statunitensi, in caso di mancato accordo tra le parti.



Nel frattempo, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato che un accordo sulla sicurezza con gli Stati Uniti è vicino. La Casa Bianca ha chiarito che i dazi del 30% sul Messico, imputati da Trump alla mancata azione per contrastare il flusso di fentanil verso gli USA, non si applicherebbero ai beni spediti sotto l'accordo commerciale USMCA, esentando così la stragrande maggioranza delle merci messicane dirette negli Stati Uniti. Sheinbaum ha espresso fiducia nel raggiungimento di un accordo prima della scadenza del primo agosto fissata da Trump, sottolineando che ogni intesa non prevedrebbe l'ingresso di forze statunitensi nel territorio messicano, come ipotizzato in precedenza da Trump. I mercati finanziari europei hanno reagito con un calo lunedì, mentre gli indici statunitensi hanno mostrato scarso movimento di fronte all'ultima offensiva. In particolare, le azioni europee del settore automobilistico e degli alcolici sono state tra le più colpite da questa incertezza che minaccia l'economia europea.



Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca, ha confermato che i colloqui commerciali sono ancora in corso con l'Unione Europea, il Canada e il Messico. Il Canada si trova di fronte a una minaccia di dazio del 35% a partire da agosto. Interrogato sulle aspettative dei colloqui con l'UE, Hassett ha risposto: "Vedremo... Abbiamo ancora qualche settimana". Ha anche aggiunto che il presidente Trump desidera accordi migliori per scongiurare le nuove tariffe Stati Uniti. La minaccia dei dazi ha generato un forte allarme in Europa, soprattutto in Germania, la più grande economia europea. Dopo che il cancelliere Friedrich Merz aveva affermato che un dazio del 30% "colpirebbe al cuore l'industria tedesca dell'esportazione", il capo della Camera di Commercio e Industria tedesca ha richiesto un'azione immediata.



"Il conflitto tariffario crescente con gli USA rappresenta una grave minaccia per molte aziende tedesche", ha dichiarato Volker Treier lunedì. "Sono ora necessarie trattative dure per scongiurare un crollo del commercio transatlantico". Nel frattempo, le industrie europee si preparano al peggio. I produttori di vino Chianti, eccellenza del Made in Italy in Toscana, hanno chiesto una nuova strategia di esportazione, supportata dall'UE, mirata a mercati alternativi come il Sud America, l'Asia e l'Africa, come risposta. Da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha cercato di usare una serie di dazi commerciali per dare impulso all'economia USA, spingere le aziende a investire negli Stati Uniti e rivitalizzare la manifattura. Il suo annuncio iniziale dei dazi per il "Liberation Day" in aprile, che stabiliva una tariffa base del 10% su tutte le importazioni e dazi più elevati su certi prodotti o paesi, aveva scatenato timori di interruzioni delle catene di approvvigionamento globali, provocando scosse nei mercati.



Però, i successivi ripensamenti e ritardi, incluso una pausa di 90 giorni sulla maggior parte dei dazi per concedere tempo alle negoziazioni commerciali, hanno reso gli investitori in gran parte insensibili ai caotici lanci di politica economica di Trump. La scadenza imminente del primo agosto ha scatenato una corsa dei governi di tutto il mondo per siglare accordi commerciali. L'alto rappresentante commerciale della Corea del Sud ha dichiarato lunedì che potrebbe essere possibile raggiungere un accordo "in linea di principio" entro la scadenza, indicando che Seoul potrebbe essere disposta a concedere agli Stati Uniti un maggiore accesso ai suoi mercati agricoli, secondo quanto riportato dai media locali. Il ministro del commercio Yeo Han-koo, che la scorsa settimana ha tenuto colloqui di alto livello con i funzionari statunitensi, ha affermato che la Corea del Sud sta cercando di evitare tariffe Stati Uniti "ingiuste" su settori chiave che minerebbero la cooperazione industriale con il suo principale alleato e partner commerciale in materia di sicurezza.



"Credo sia possibile raggiungere un accordo in linea di principio nei negoziati sulle tariffe statunitensi, e poi prendersi del tempo per negoziare ulteriormente", ha dichiarato Yeo ai giornalisti locali, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Newsis. Ha aggiunto che "venti giorni non sono sufficienti per elaborare un trattato perfetto che contenga ogni dettaglio". La Corea del Sud sta correndo per raggiungere un patto commerciale di compromesso, nella speranza di evitare un dazio del 25% sulle sue esportazioni, lo stesso livello che affronta il Giappone. La posta in gioco è alta per il commercio globale.