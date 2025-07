Il rischio nascosto dei dazi di Trump: i mercati scommettono, la Fed trema

L'euro ha perso una frazione del suo valore, ma i future europei hanno subito una contrazione più significativa, pari allo 0,7%. Risulta difficile immaginare come Bruxelles possa soddisfare le richieste di Trump, anche perché le sue intenzioni non sono sempre trasparenti. Le attuali tariffe dell'Unione Europea sui beni statunitensi sono già minime, con scarso margine di ulteriore riduzione, mentre la concessione di esenzioni fiscali o regolamentari interne sarebbe una mossa politicamente molto rischiosa. Ciononostante, la reazione stoica del mercato potrebbe rivelarsi un calcolo eccessivamente ottimista. Gli investitori sembrano convinti che Trump desideri ardentemente evitare un'altra crisi finanziaria, e che, al dunque, allenterà la pressione sui dazi. Però, con le azioni statunitensi che toccano nuovi massimi record e i rendimenti obbligazionari ben al di sotto dei loro picchi, Trump potrebbe erroneamente credere che i mercati siano ora dalla sua parte e riconoscano la "bellezza" dei dazi. La convinzione che le tariffe possano essere uno strumento efficace, anziché un rischio, potrebbe persistere.



Sembra ormai certo che l'aliquota effettiva dei dazi statunitensi sarà simile ai prelievi della legge Smoot-Hawley, che contribuirono in modo significativo alla Grande Depressione. A quel punto si vedrà se le considerazioni di Trump siano corrette e se la stragrande maggioranza degli economisti professionisti si stia sbagliando. I dazi, per il momento, non sembrano aver risolto magicamente il deficit commerciale degli USA. La Cina, ad esempio, ha registrato a giugno un aumento del 48% del suo surplus commerciale con gli Stati Uniti, raggiungendo quasi i 27 miliardi di dollari, e le sue esportazioni complessive hanno superato le previsioni. Il discorso non si ferma però al commercio internazionale. Trump ha trovato il tempo per rinfocolare la sua faida con il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, affermando che sarebbe "una gran cosa" se si dimettesse, otto anni dopo averlo nominato per l'incarico. Ancora più preoccupante è stato l'avvertimento del consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, che durante lo scorso fine settimana ha suggerito come Trump potesse avere motivo di licenziare Powell a causa dei costi eccessivi per la ristrutturazione del quartier generale della Fed a Washington.



Un capo della Fed scelto da Trump cercherebbe di ridurre aggressivamente i tassi di interesse secondo le sue indicazioni. Ciò nonostante, resta incerto se il resto dei votanti del Federal Open Market Committee (FOMC) sarebbe d'accordo con tale politica. Questo scenario potrebbe spingere i tassi di mercato a breve termine più in basso, ma è probabile che i rendimenti a lungo termine aumenterebbero. Gli investitori, infatti, chiedono un compenso per il rischio di un'inflazione più rapida, un fenomeno già osservato in contesti simili, come accaduto in Turchia.