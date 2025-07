Golden Power: la risposta infuocata di UniCredit che rimescola le carte su Banco BPM

La direzione di UniCredit ritiene che la pronuncia del TAR confermi la validità delle proprie contestazioni. Delle quattro prescrizioni imposte dal decreto del 18 aprile 2025, due sono state interamente annullate dal tribunale. Una terza, quella relativa ad Anima Holding, ha subito una sostanziale modifica, diventando di fatto una raccomandazione priva di alcun vincolo giuridico. Una posizione chiara, che accusa l'Esecutivo di aver superato i confini legali del Golden Power, e Banco BPM di aver sfruttato la vicenda per screditare l'offerta. Entrando nel merito, UniCredit ha evidenziato come la sentenza abbia smantellato due pilastri fondamentali del decreto: l'obbligo quinquennale di mantenere uno specifico rapporto tra impieghi e depositi sul territorio italiano, e il divieto di ridurre il portafoglio di Project Finance. Entrambe le misure sono state considerate sproporzionate e lesive dell'autonomia industriale di chi ha lanciato l'offerta. Per quanto riguarda il vincolo su Anima Holding, che imponeva il mantenimento degli investimenti in titoli italiani, la banca ora lo interpreta come una semplice "indicazione programmatica", dopo che il TAR ha approvato l'interpretazione più flessibile proposta dal Mef.



L'obbligo di uscita dalla Russia, infine, esula dalla competenza del TAR ed è già oggetto di un dialogo con la BCE, che UniCredit indica come l'unica autorità competente in materia. La banca milanese, Banco BPM, è finita nel mirino di UniCredit. Senza mai nominare esplicitamente i vertici, l'istituto di Piazza Gae Aulenti ha accusato Banco BPM di aver perseguito una strategia ostruzionistica, indipendentemente dal merito dell'operazione. Sono state diffuse "comunicazioni e campagne ingiustificatamente aggressive e spesso fuorvianti", finalizzate a screditare sia l'offerta sia l'offerente. Questo avrebbe generato un clima di "profonda incertezza", impedendo agli azionisti di valutare appieno i termini dell'OPS. L'istituto ha inoltre sottolineato che l'offerta avrebbe potuto essere migliorata, se solo ci fosse stato un processo di acquisizione più ordinato. Il tempo stringe, la scadenza dell'offerta è fissata al 23 luglio.



UniCredit ha già annunciato che il consiglio di amministrazione si riunirà a breve per analizzare le implicazioni della sentenza e stabilire il prossimo passo. Le opzioni sul tavolo spaziano dal ritiro dell'offerta, alla richiesta di un rinvio alla Consob, fino a un possibile rilancio, anche in vista di un potenziale via libera da Bruxelles. Un miglioramento dell'offerta, fino a oggi escluso, potrebbe quindi tornare d'attualità; non necessariamente con un aumento del prezzo, ma forse con un aggiustamento dei concambi. A complicare ulteriormente il quadro c'è l'ingresso in campo di Crédit Agricole, che ha chiesto alla BCE l'autorizzazione a superare il 20% delle quote di Banco BPM. Un'intesa con il socio francese, attualmente al 19,8%, appare ormai cruciale per il successo dell'intera operazione. La banca guidata da Andrea Orcel, ha ribadito in chiusura del comunicato che "valuterà ora tutte le iniziative opportune in maniera tempestiva". Le prossime settimane si preannunciano decisive per il futuro assetto del settore bancario italiano.