Dazi americani e rimesse bancarie: il ballo contrastato delle borse europee



Una giornata di scambi intensi si è conclusa con un quadro variegato per le borse europee, capaci di recuperare terreno nel pomeriggio dopo un avvio in netta flessione. L'ombra dei dazi commerciali, annunciati al 30% contro l'Unione Europea e previsti dal primo agosto, ha inizialmente pesato sui listini continentali. Eppure, tra gli operatori, una nota di cauto ottimismo ha permeato l'aria, suggerendo che un accordo possa ancora essere raggiunto. A Piazza Affari, la ripresa è stata evidente, alimentata in particolare dal settore bancario italiano, protagonista di nuove e significative operazioni di M&A, ovvero fusioni e acquisizioni, che stanno ridisegnando il panorama creditizio nazionale.