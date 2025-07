Dazi USA: il vero costo per l'economia italiana e 140.000 posti a rischio

Ogni anno, l'Italia spedisce verso gli Stati Uniti beni per un valore superiore ai 70 miliardi di dollari, che corrispondono a circa 63 miliardi di euro. Una porzione consistente di questo enorme volume, almeno 30 miliardi, ricade direttamente nei settori che saranno bersaglio delle nuove imposte. L'effetto iniziale, calcolato come una contrazione secca del valore dell'export, si avvicina ai 9 miliardi di euro. Ciononostante, è fondamentale considerare l'inevitabile effetto domino che una simile scossa può generare lungo l'intera catena del valore: i margini si ridurranno, gli investimenti potrebbero bloccarsi e i consumi subiranno una contrazione. Il bilancio complessivo rischia così di aggravarsi ulteriormente, ben oltre le prime stime. A essere colpiti saranno i pilastri dell'eccellenza italiana, i comparti che rappresentano al meglio il "Made in Italy" nel mondo. Il settore farmaceutico, ad esempio, destina il 18% del proprio export agli Stati Uniti, per un controvalore di oltre 13 miliardi di dollari.



La meccanica, l'automotive e le macchine industriali si trovano anch'essi in prima linea, esposti a forti turbolenze. Subito dopo, la preziosa agroalimentare di qualità: dal vino ai formaggi DOP, dai salumi all'olio extravergine, prodotti simbolo della nostra tavola. Anche il settore tessile, con la sua moda e la pelletteria di lusso, sentirà il peso di queste nuove barriere. Non sono risparmiati nemmeno mobili, arredamento, gioielleria, metalli e gli strumenti medicali ad alta tecnologia, per i quali si prevede una riduzione delle esportazioni e una maggiore pressione sui margini aziendali. Geograficamente, l'impatto si concentrerà in maniera acuta nel Nord Italia, dove risiedono le principali realtà produttive vocate all'export verso gli Stati Uniti. La Lombardia, con i suoi distretti tra Milano, Brescia e Mantova, si distingue per la densità di aziende attive nel pharma, nella meccanica e nella moda. L'Emilia-Romagna, con le sue rinomate eccellenze agroalimentari e il polo automotive, si profila come una delle regioni più esposte; si stimano oltre 25.000 posti di lavoro a rischio solo in questo territorio.



Il Veneto, con Treviso, Verona e Vicenza, potrebbe risentire in modo marcato delle ripercussioni nei settori dell'occhialeria, del vino e dell'abbigliamento. La Toscana, che si estende tra Firenze, Arezzo e Siena, rischia pesanti contraccolpi sulla moda, i gioielli e i vini DOC. Il Piemonte, da Torino a Cuneo, teme per il destino della componentistica auto, della meccanica di precisione e dell'agroalimentare. Entro i mesi di agosto e settembre 2025, molte imprese cercheranno di attuare strategie di difesa, accumulando scorte precauzionali e avviando nuove trattative commerciali. Tuttavia, già a partire dal quarto trimestre, si prevede l'entrata a pieno regime dei dazi. Questo si tradurrà in una riduzione significativa dei margini operativi, nell'annullamento di ordini e nelle prime chiusure di linee produttive. Il 2026 rischia così di aprirsi con un calo drammatico dei volumi di esportazione, che potrebbe raggiungere il 40% in alcuni comparti vitali come l'agroalimentare, la moda e la meccanica.



Il pericolo più grande, per un numero elevato di piccole e medie imprese (PMI), è quello di dover abbandonare definitivamente il prospero mercato americano. Intanto, a livello europeo, si discutono possibili contromisure commerciali da applicare su prodotti simbolo del "Made in USA", quali whiskey, auto e tecnologia. Si valutano, inoltre, strumenti straordinari di sostegno per le imprese più colpite. L'intento, non è di generare inutile allarmismo, ma di offrire uno strumento tecnico solido per pianificare strategie di adattamento e di supporto, specialmente per le PMI che potrebbero trovarsi impreparate di fronte a un cambiamento così radicale dello scenario competitivo internazionale.