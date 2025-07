Dazi USA al 30%: la mossa a sorpresa di Trump scuote i piani dell'Europa

La posta in gioco è alta: bilanciare la diplomazia con la fermezza necessaria per difendere gli interessi del blocco. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha subito chiarito la linea: il dialogo resta la priorità, ma l'Europa è pronta a sfoderare contromisure già definite qualora i negoziati con Washington non portassero a risultati concreti. "Siamo pronti ad agire. Le contromisure sono sul tavolo, ma preferiamo una soluzione negoziata", ha affermato von der Leyen. Fino al 1° agosto, ogni istante sarà prezioso per scongiurare una vera e propria guerra commerciale. Per facilitare un clima di distensione, la Commissione Europea ha temporaneamente sospeso anche le tariffe di ritorsione che sarebbero dovute scattare a breve. Si vuole evitare a tutti i costi un'escalation che, in ultima analisi, danneggerebbe entrambe le sponde dell'Atlantico, compromettendo la stabilità economica globale. La vera prova per l'Europa risiede nella sua capacità di mantenere la coesione interna.



Alcuni Paesi spingono per una cautela estrema, ma altri, come l'Irlanda e i Paesi Bassi, invocano una risposta più incisiva. Un'assenza di posizione condivisa potrebbe indebolire drasticamente il potere negoziale dell'UE di fronte a Washington. La sensazione generale è che se il Presidente Trump non farà un passo indietro, l'Europa dovrà mostrare i suoi muscoli. Fino a quel momento, il messaggio da Bruxelles rimane inequivocabile: nessuna escalation, però pronti a tutto. La Germania, con il cancelliere Friedrich Merz in contatto diretto con Trump, Macron e von der Leyen, si è schierata tra i più convinti sostenitori della via diplomatica, descrivendo i negoziati come "in fase avanzata". Anche il ministro delle Finanze Lars Klingbeil ha esortato a evitare minacce e provocazioni inutili, sottolineando la necessità di un approccio pacato. La Francia, per bocca del Presidente Macron, ha espresso un fermo sostegno a una linea decisa ma coesa, esortando la Commissione a difendere con determinazione l'unità e gli interessi europei.



Anche l'Italia ha manifestato la propria posizione. Una nota da Palazzo Chigi ha evidenziato la contrarietà del governo di Giorgia Meloni a qualsiasi escalation commerciale tra l'Europa e gli Stati Uniti. Meloni ha apprezzato la linea europea, sottolineando che l'Europa possiede la forza economica e finanziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo e di buonsenso. L'Italia, ha aggiunto, è in stretto contatto con Bruxelles. L'opposizione intanto chiede chiarimenti in Aula sulla posizione governativa. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha esortato a mantenere calma e sangue freddo con il più grande alleato dell'Europa. Dello stesso avviso si sono mostrati altri leader europei. - Il danese Lars Løkke Rasmussen ha definito la mossa di Trump miope;

- Lo svedese Ulf Kristersson ha avvertito che a pagare il prezzo più alto di una guerra commerciale sarebbero stati i consumatori americani;

- Il premier irlandese Micheal Martin ha parlato apertamente di una battuta d’arresto, ma ha sottolineato come l'UE abbia già pronti strumenti di risposta.



L'annuncio di Trump, diffuso sabato sulla sua piattaforma Truth Social, ha colto di sorpresa le cancellerie europee, riaccendendo il timore di una vera e propria guerra commerciale a livello globale. Le tariffe del 30% potrebbero colpire settori strategici dell'economia europea, dall'automotive all'agroalimentare, con conseguenze potenzialmente gravi. Considerata l'attuale situazione di tensione con la Cina e il Messico, Bruxelles teme che il ritorno di Trump sulla scena internazionale possa inaugurare un'ondata protezionista senza precedenti. I ministri riuniti dovranno decidere se limitarsi a predisporre le contromisure o passare a un confronto diretto con l'amministrazione americana, un passo che potrebbe avere ripercussioni significative sull'equilibrio geopolitico ed economico mondiale.