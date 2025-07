Bitcoin raggiunge nuovi massimi storici: il ruolo di dazi, inflazione e la svolta normativa negli USA

Queste misure, note come dazi, generano un clima inflazionistico a livello mondiale. È proprio in questo contesto che i recenti massimi di Bitcoin assumono un significato più profondo. L'asset digitale, infatti, non è più visto soltanto come uno strumento di speculazione. Si è consolidato, invece, come un vero rifugio, una protezione contro l'inflazione e le politiche monetarie espansive. Parallelamente, la situazione fiscale americana suscita preoccupazione, con un deficit che si prevede rimarrà elevatissimo, stimato al 6,7% del PIL nel 2024, a seguito della conferma dei tagli alle tasse senza una corrispondente contrazione della spesa pubblica.

Il mercato delle criptovalute, che comprende migliaia di asset digitali, ha superato una capitalizzazione complessiva di 3.800 miliardi di dollari. Una cifra impressionante, che si avvicina in grandezza a quella di colossi tecnologici come NVIDIA nelle recenti sessioni di mercato. Nello specifico, i quasi 19,89 milioni di Bitcoin attualmente in circolazione rappresentano circa due terzi di questo totale, con un valore di 2.550 miliardi.





Al di là delle incertezze macroeconomiche, un ulteriore fattore sta sostenendo gli acquisti: la cosiddetta crypto week. Questa settimana, infatti, segna un momento cruciale: la Camera dei Rappresentanti negli Stati Uniti ha iniziato a discutere la regolamentazione delle criptovalute. Tra le proposte spicca il Genius Act, focalizzato in particolare sulle stablecoin. È una vera svolta normativa, che suggerisce un'apertura significativa verso questo mercato emergente, dopo anni di una certa ostilità da parte delle istituzioni americane. L'ex Presidente Donald Trump aveva già promesso un'azione in tal senso durante la sua campagna elettorale, ed è noto il suo coinvolgimento personale e familiare nel settore dei token digitali.

L'ascesa del Bitcoin è intrinsecamente legata anche ai massicci afflussi di capitale negli ETF, i fondi negoziati in borsa. Solo nella seduta di giovedì scorso si è registrato un ingresso di 1,18 miliardi di dollari, il dato più alto del 2025.



Negli ultimi due mesi, gli investimenti da parte di istituzioni hanno raggiunto la cifra considerevole di 15 miliardi di dollari.

Un aspetto peculiare, e forse inatteso, dell'attuale scenario dei dazi è il loro impatto sul mining delle criptovalute. L'aumento delle barriere tariffarie potrebbe infatti far lievitare i prezzi dei componenti hardware necessari per questa attività. Un rincaro simile renderebbe più costoso il processo di "emissione" delle nuove criptovalute, portando a una potenziale riduzione dell'offerta complessiva e, di conseguenza, a un ulteriore innalzamento dei prezzi.

Con questi recenti massimi storici, Bitcoin ha quasi raddoppiato le sue quotazioni rispetto al periodo precedente la vittoria elettorale di Trump lo scorso novembre. Nel corso dell'ultimo anno, la criptovaluta ha nettamente superato l'exploit dell'oro, che ha registrato un aumento del 40%, con un'impennata del 105%.

Nonostante l'attuale euforia, un elemento potrebbe frenare la corsa di Bitcoin: la Federal Reserve.



Una conferma della sua attuale posizione attendista sui tassi di interesse nei prossimi mesi rappresenterebbe un colpo per il settore delle criptovalute. La situazione diverrebbe ancora più complessa qualora il governatore Jerome Powell decidesse di aumentare i tassi, reagendo a una possibile risalita dell'inflazione negli Stati Uniti.

Questo asset digitale prospera in un ambiente caratterizzato da elevata liquidità sui mercati e una forte propensione al rischio. Nondimeno, esso tende a soffrire quando le condizioni monetarie diventano più restrittive, spingendo i capitali verso il mercato obbligazionario. L'attuale e sostenuto rialzo di Bitcoin suggerisce che gli investitori istituzionali prevedano un imminente taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve negli Stati Uniti.