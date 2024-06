La Commissione Europea sarebbe pronta ad approvare l'acquisizione di ITA Airways da parte di Lufthansa



Secondo fonti interne all'Unione Europea, rimaste anonime ma citate tra gli altri da Bloomberg, ANSA e il Corriere della Sera, il dipartimento per la concorrenza della Commissione Europea approverà l'accordo per l'acquisizione della compagnia aerea italiana ITA Airways da parte di Lufthansa, la più grande compagnia aerea della Germania e tra le più grandi al mondo. L'operazione varrebbe 325 milioni di euro.