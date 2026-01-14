La rivoluzione AI e i creatori: il piano di emergenza degli editori per difendere l'informazione



Una recente indagine condotta tra 280 leader digitali in 51 Paesi rivela un quadro preoccupante sulla fiducia nel futuro del giornalismo. Solo il 38% degli intervistati, tra CEO ed executive digitali, si dichiara fiducioso nelle prospettive del settore per l'anno a venire. Si tratta di un calo di 22 punti percentuali rispetto a soli quattro anni fa.

La preoccupazione maggiore riguarda gli attacchi politici al giornalismo e il forte declino traffico search editori e social. Ciononostante, circa la metà degli intervistati (53%) mantiene una fiducia solida nelle prospettive del proprio business. Gli editori che operano con modelli di abbonamento upmarket e che hanno un forte traffico diretto vedono un percorso verso la redditività a lungo termine. Però, chi resta dipendente dalla pubblicità e dalla stampa teme gravi cali di fatturato. La trasformazione dei motori di ricerca in veri e propri answer engine basati sull'AI sta prosciugando le fonti di traffico. Si prevede che il traffico proveniente dai motori di ricerca possa calare di oltre il 40% nei prossimi tre anni.



Già oggi, dati aggregati indicano che il traffico organico da Google verso centinaia di siti di notizie è diminuito globalmente del 33% e del 38% negli Stati Uniti in un solo anno. Questo trend colpisce soprattutto i publisher che offrono contenuti lifestyle o di servizio, aree dove le AI Overviews di Google prendono facilmente il sopravvento. Ciò si aggiunge al crollo significativo dei referral dai social network, con Facebook e X che hanno registrato cali rispettivamente del 43% e del 46% negli ultimi tre anni.

In risposta a questo scenario, le nuove strategie editoriali AI editori si stanno riorientando. La priorità non è più la quantità di contenuto, ma la creazione di valore insostituibile. Gli editori sanno che devono offrire qualcosa che l’AI non possa facilmente replicare, concentrandosi sul fattore umano. Gli editori intervistati puntano a investire maggiormente in:

- giornalismo investigativo originale e reportage sul campo (+91% di differenza tra chi investirà di più e chi di meno);

- analisi contestuale e spiegazione (+82%);

- storie umane (+72%); Contemporaneamente, si prevede di investire meno in aree considerate a rischio commoditizzazione da parte dei chatbot AI, come il giornalismo di servizio (-42%), il contenuto evergreen (-32%) e le notizie generali (-38%).





È in corso anche una profonda revisione dei formati di distribuzione. Quasi l’80% degli intervistati ritiene fondamentale investire di più nel video, con una spinta notevole verso i formati audio, inclusi i podcast (+71%). La monetizzazione piattaforme video news, in particolare YouTube (+74) e TikTok (+56), è considerata fondamentale per raggiungere i pubblici più giovani e per sfruttare la crescente "video-ficazione" delle piattaforme. L’obiettivo è rendere il contenuto più liquido, adattabile in tempo reale al contesto, alla posizione e all'interazione dell'utente, una capacità facilitata dall'AI stessa.

Il piano di emergenza per i ricavi si fonda sulla diversificazione. Per il 76% degli editori, abbonamenti e membership rimangono l'obiettivo di revenue primario, ben prima della pubblicità display (68%). Però, una nuova linea di entrata, seppur incerta, deriva dalle trattative con le grandi aziende tech per il licensing contenuti AI. Diverse major editoriali hanno già stretto accordi con OpenAI e Amazon per l'uso dei loro archivi a scopo di training.



Nonostante l'opacità dei termini contrattuali, l'interesse verso il finanziamento da parte delle piattaforme è quasi raddoppiato negli ultimi due anni. Solo il 20% degli editori di alto livello prevede entrate "sostanziali" da questi accordi, ma la metà (49%) si aspetta comunque un contributo minore, un segnale che il settore non intende rinunciare a farsi pagare per il valore che genera.

Il fenomeno dei creator e degli influencer complica il panorama competitivo. Due terzi degli editori (70%) sono preoccupati che stiano sottraendo tempo e attenzione al pubblico. Ciononostante, i media tradizionali stanno imparando dal loro approccio. Il 76% dei publisher intervistati intende spingere i propri giornalisti a comportarsi di più come creator. Questo non significa rinunciare all'oggettività, ma adottare maggiore autenticità, voce distintiva e connessione diretta con il pubblico, soprattutto sui canali verticali. Molti editori stanno assumendo creator o stringendo partnership per gestire i propri account social o per lanciare iniziative ad hoc.



Ne sono esempi le nuove unità create dal Daily Mail o l’iniziativa CNN Creators, che mirano a intercettare il linguaggio e l'informalità che funziona con le fasce demografiche più giovani.

L’adozione dell’AI nelle redazioni continua a crescere con un focus sull'efficienza. Il 97% dei publisher considera l'automazione dei processi back-end (come la trascrizione e l’inserimento di metadati) essenziale. L'AI agentiva, capace di orchestrare processi complessi come indagini giornalistiche o ricerche di scenario, è percepita come una tecnologia in grado di avere un impatto molto grande sul settore (75%). Tuttavia, i risparmi materiali in termini di personale non si sono ancora concretizzati. Due terzi degli intervistati (67%) affermano di non aver ridotto i ruoli a causa delle efficienze introdotte dall'AI, e alcuni hanno persino aggiunto personale specializzato in AI. Ciò dimostra che l'AI viene utilizzata principalmente per potenziare il giornalismo, non per sostituirlo. Il New York Times, per esempio, usa l'AI per setacciare montagne di informazioni in giorni, un lavoro che in passato richiedeva mesi, liberando così i giornalisti per l'analisi e il contesto.





Ciononostante, il giornalismo dovrà affrontare la crescente ondata di AI slop e deep-fake che stanno inondando il web. Alcune stime suggeriscono che la maggioranza dei contenuti online sia già prodotta artificialmente. Questo aumenta la confusione e potenzialmente mina la fiducia generale nelle informazioni. Per combattere questa proliferazione, si stanno intensificando gli sforzi per standardizzare la Digital Provenance (la capacità di verificare l'origine e la storia dei media digitali) e per implementare il watermarking del contenuto professionale attraverso standard come C2PA. In questo ambiente saturo, la verifica dei fatti, il reportage sul campo e l’autorevolezza umana non sono mai stati così cruciali. I media che prospereranno sono quelli che avranno un senso chiaro del proprio ruolo distintivo, capaci di unire l'affidabilità con l'agilità e la versatilità richieste dall'AI e dalle nuove piattaforme di distribuzione.