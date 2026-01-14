L'eccezione italiana: Piazza Affari in rialzo, il mercato azionario italiano sotto pressione ma resiliente



Il sentiment resta fragile a causa di due fattori principali: le rinnovate tensioni geopolitiche tra l'Iran e gli Stati Uniti e, soprattutto, lo scontro in corso tra la Casa Bianca e il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell. Queste frizioni sollevano serie preoccupazioni sull'indipendenza della Banca Centrale statunitense, un elemento chiave per la stabilità finanziaria globale.

Questa analisi economica Italia mostra un Paese in controtendenza rispetto ai suoi partner. Se Milano ha celebrato, gli altri listini europei hanno faticato:

- Francoforte ha mostrato una discesa modesta, cedendo un piccolo -0,53%;

- Parigi è stata trascurata, restando incollata sui livelli della vigilia;

- Londra è risultata sostanzialmente tonica, registrando una plusvalenza dello 0,46%.

Sul fronte dei dati macro, il mercato obbligazionario ha offerto segnali di relativa calma per l'Italia. Lo spread tra BTP e Bund è tornato a scendere, attestandosi a +67 punti base, in calo di 3 punti base. Il rendimento del BTP a 10 anni si è fissato al 3,41%.





Nel comparto valutario, la coppia euro/dollaro USA ha mantenuto i livelli della vigilia, fermandosi a 1,166. Le materie prime hanno registrato lievi variazioni. L'oro ha mostrato un debole rialzo, avanzando a 4.617,7 dollari l'oncia. Anche il petrolio Light Sweet Crude Oil ha guadagnato timidamente, segnando un +0,55%.

La performance FTSE MIB è stata trainata in modo decisivo dai colossi delle telecomunicazioni e dell'energia. L'attenzione degli investimenti blue chip Milano si è concentrata su poche, solide realtà capaci di superare la volatilità generale.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, il titolo in assoluto più brillante è stato quello di Telecom Italia (TIM), che ha chiuso in pole position tra le principali blue chips con una marcata risalita del 4,65%. Un segnale di fiducia importante per il settore. Ottima anche la giornata per Prysmian, che ha evidenziato un vantaggio significativo del 3,45%. Il settore utility si è mosso bene. A2A ha registrato un ampio progresso del 2,37%, mentre Hera è avanzata di un discreto +2,32%.





La media capitalizzazione ha riservato altre sorprese positive. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano si sono posizionate:

- Banca Ifis, con un notevole +5,22%;

- Sesa, che ha guadagnato il +4,16%;

- Safilo, con un +3,96%;

- Moltiply Group, che ha segnato un +3,88%.

D'altra parte, non tutte le grandi aziende hanno retto alla pressione di vendita. I ribassi più marcati hanno colpito diversi settori, dalla moda all'elettronica. Le perdite più consistenti, infatti, si sono verificate su:

- Brunello Cucinelli, che ha archiviato la seduta a -3,32%;

- Banco BPM, che è sceso del 2,53%;

- STMicroelectronics, che ha segnato un calo deciso del -2,35%;

- Inwit, finito sotto pressione con un forte ribasso del 2,28%.

Le vendite più forti, tra i titoli a media capitalizzazione, hanno invece colpito Ferretti, che ha terminato le contrattazioni a -4,30%, Philogen, che ha perso il 3,14%, e Juventus, con un decremento del 2,47%. La diversificazione settoriale e la capacità di reagire in un contesto macroeconomico complesso sono state il vero banco di prova per il mercato azionario italiano.



La resilienza di Milano, in un giorno dominato dalla cautela internazionale, offre un segnale di solidità per il comparto degli investimenti blue chip Milano.