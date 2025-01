Produzione industriale: i dati di novembre 2024

Nel periodo settembre-novembre 2024, infatti, la produzione industriale ha registrato una diminuzione dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Analizzando le performance su base annua, al netto dei giorni lavorativi, la produzione industriale ha subito un calo dell'1,5% rispetto a novembre 2023, con un giorno lavorativo in meno nel novembre 2024 (20 giorni lavorativi contro i 21 di novembre 2023).

I dati settoriali mostrano dinamiche contrastanti. L'energia ha avuto un aumento tendenziale del 4,3%, seguito dai beni di consumo che sono cresciuti del 2,6%. Diversamente, i beni intermedi e strumentali hanno subito una flessione del 2,5% e del 4,9%, rispettivamente. Tra i settori più performanti, si distinguono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria, con un aumento del 7,6%, la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici con un +5,1%, e le industrie alimentari, bevande e tabacco, con un +4,5%.

Questi dati evidenziano un andamento altalenante della produzione industriale. Il balzo mensile di novembre, spinto dall'energia e dai beni di consumo, non riesce a compensare pienamente il calo nel trimestre e la contrazione su base annua. L'aumento dell'energia è un dato significativo, così come la crescita del settore farmaceutico e alimentare, mentre la contrazione di beni intermedi e strumentali resta un segnale di debolezza che merita attenzione.

In conclusione, la produzione industriale a novembre 2024 ha mostrato una crescita mensile dello 0,3%, principalmente grazie al settore energetico e dei beni di consumo. Nonostante questo risultato positivo, il confronto con il trimestre precedente e con l'anno passato evidenzia delle difficoltà per l'intero settore. La crescita di alcuni comparti, come l'energia e il farmaceutico, si contrappone alla debolezza di altri, come i beni intermedi e strumentali.