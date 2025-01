Morgan Stanley rivede al ribasso il giudizio su Nexi e in Borsa soffre

Questi elementi potrebbero compromettere la crescita dei ricavi netti dell'azienda.

Gli analisti, nello specifico, sono particolarmente preoccupati per il segmento Merchant Solutions, prevedendo una crescita del 5% a valuta costante, una stima decisamente più pessimistica rispetto all'8% ipotizzato dal consenso degli altri analisti. A livello di gruppo, Morgan Stanley si aspetta una crescita organica del 4%, inferiore al 5% stimato dalla maggioranza degli esperti del settore.

Questa prospettiva più prudente riguarda anche l'espansione dei margini di Nexi nel FY25, il che suggerisce che la redditività potrebbe essere influenzata negativamente da una crescita più lenta.

Nonostante Nexi sia attualmente scambiata a circa 8 volte il rapporto Price to Earnings (P/E) rettificato CY25e e con un rendimento del Free Cash Flow (FCFF) intorno all'8%, Morgan Stanley ritiene che la valutazione attuale non rifletta pienamente i rischi associati alla crescita dell'azienda nel FY25, da qui la decisione di declassare il titolo.

Le nuove valutazioni di Morgan Stanley derivano da un'analisi approfondita delle performance di Nexi nei prossimi anni, con particolare attenzione al FY25. Questa revisione suggerisce che gli investitori dovrebbero riconsiderare le loro aspettative riguardo le performance finanziarie e la valutazione del titolo di Nexi, tenendo presente le sfide che l'azienda potrebbe incontrare.

In sintesi, Morgan Stanley ha ridimensionato le aspettative per Nexi, a causa di una previsione di crescita dei ricavi più lenta, della potenziale pressione sui prezzi e di prospettive di redditività meno ottimistiche per il prossimo anno, spingendo l'azienda a un rating di sottopeso e un price target inferiore.