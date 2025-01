Moda maschile: dopo tre anni di crescita, il 2024 frena i ricavi

Le esportazioni, pur con una crescita modesta del +0,6%, hanno raggiunto 8,9 miliardi di euro, coprendo il 77,8% del fatturato totale. L'import, invece, ha subito una contrazione del -6,6%, portando il saldo commerciale a superare i 3,6 miliardi di euro.

Un'analisi dei primi nove mesi del 2024 rivela che l'export è cresciuto del +1%, raggiungendo i 7,1 miliardi di euro, mentre l'import è diminuito del -7,2%, fermandosi a 4,8 miliardi. Il saldo commerciale ha superato i 2,3 miliardi di euro, con un aumento del +24,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'andamento trimestrale mostra un primo trimestre debole, seguito da un secondo trimestre con segnali di rallentamento, mentre nel terzo trimestre l'export si è stabilizzato e l'import ha continuato a diminuire.

Sia i mercati dell'Unione Europea (+0,9%) sia quelli extra-Ue (+1,2%) hanno contribuito alla crescita dell'export.

In particolare, i mercati extra-Ue coprono il 53,8% del totale. Per quanto riguarda l'import, entrambi i mercati hanno registrato flessioni: -4,4% per la UE e -9,6% per l'extra-Ue. Tra i principali mercati di esportazione, la Francia si conferma leader con un +7,5% e una quota del 12,8% del totale. Seguono la Germania (-2,9%) e gli Stati Uniti (+0,6%). Sorprende la crescita della Cina (+30,1%), mentre la Corea del Sud registra un calo significativo (-10,2%). Il Giappone (+12,5%) e Hong Kong (+20,6%) mostrano performance positive. Svizzera (-38,6%) e Regno Unito (-8,3%) sono in forte contrazione.

Sul fronte delle importazioni, la Cina è il principale fornitore, sebbene con un calo del -9,8%. Seguono il Bangladesh (-12,3%) e la Francia (-10,4%). La Spagna e i Paesi Bassi si distinguono con aumenti rispettivamente del +23,8% e del +6,2%, mentre la Turchia (-21,8%) registra la flessione più marcata tra i principali fornitori.

Sul mercato interno, la stagione autunno/inverno 2023-24 ha visto una contrazione del -4,9% per la moda maschile. In particolare, la confezione maschile ha subito un calo del -5,1%, la maglieria del -3,8%, la camiceria del -6,1% e le cravatte del -4,7%.

Per quanto riguarda le esportazioni, l'abbigliamento in pelle ha registrato il miglior risultato (+9,7%), seguito dal vestiario esterno (+1,3%), dalla camiceria (+1,2%) e dalla maglieria (+0,4%). Le cravatte, invece, hanno subito un calo del -7,6%. Sul fronte delle importazioni, l'abbigliamento in pelle è cresciuto del +6,6%, mentre tutte le altre categorie hanno subito contrazioni. Le cravatte hanno registrato la perdita maggiore (-20,7%).

L'inizio del 2025 è caratterizzato da incertezze, ma emergono anche alcune opportunità di ripresa, grazie al consolidamento dell'export e all'espansione di mercati come la Cina. La sfida sarà mantenere la competitività puntando su qualità, innovazione e sostenibilità.



In questo contesto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per il 24 gennaio un tavolo nazionale sul settore moda per discutere le difficoltà del comparto e le misure di sostegno per le imprese.

In sintesi, il 2024 ha rappresentato un anno di rallentamento per la moda maschile italiana, con un calo del fatturato e consumi interni deboli. Nonostante ciò, l'export ha continuato a crescere, seppur in misura ridotta, trainato da alcuni mercati esteri.



Ora il settore cerca nuove strade per tornare a crescere nel 2025.