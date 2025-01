Mercati asiatici in rialzo, il Giappone fa eccezione

In particolare, il rendimento dei titoli di stato giapponesi a 40 anni è aumentato, raggiungendo il picco di 2,766%, il livello più alto dal 2007, secondo i dati di LSEG.

Il Kospi della Corea del Sud ha guadagnato lo 0,34%, mentre il Kosdaq delle small-cap è cresciuto dell'1,41%. L'indice S&P/ASX 200 australiano ha chiuso la sessione con un incremento dello 0,48% a 8.231 punti, interrompendo una serie di tre giorni di perdite.

Ecco un riepilogo delle performance di alcuni indici:

Nikkei 225 : 38.474,3 (-1,83%)

: 38.474,3 (-1,83%) Hang Seng : 19.253,03 (+2,01%)

: 19.253,03 (+2,01%) S&P/ASX 200 : 8.231 (+0,48%)

: 8.231 (+0,48%) Shanghai : 3.230,51 (+2,21%)

: 3.230,51 (+2,21%) KOSPI: 2.500,91 (+0,46%)

Gli investitori continuano a monitorare la situazione della rupia indiana, dopo che ha toccato il minimo storico rispetto al dollaro statunitense.

L'India ha pubblicato i dati sull'inflazione di dicembre, che si sono attestati al 5,22%, al di sotto delle aspettative, per il secondo mese consecutivo in calo, alimentando le speranze di possibili tagli dei tassi d'interesse. La Thailandia pubblicherà a breve l'indice di fiducia dei consumatori per dicembre.

Durante la seduta di Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average è salito, superando le performance del mercato, mentre il Nasdaq Composite è sceso, poiché i trader hanno continuato a vendere i principali titoli tecnologici che avevano sostenuto il mercato rialzista. Il Dow è aumentato di 358,67 punti, pari allo 0,86%, chiudendo a 42.297,12, con gli investitori che si sono spostati verso azioni non tecnologiche come Caterpillar, JPMorgan e UnitedHealth.

Il Nasdaq, fortemente concentrato sul settore tecnologico, ha perso lo 0,38%, scendendo a 19.088,10. L'indice S&P 500 ha registrato un lieve aumento dello 0,16%, chiudendo a 5.836,22.

I tre indici di riferimento hanno registrato cali nelle ultime due settimane, con i titoli tecnologici che hanno subito le perdite maggiori. "È in atto una rotazione di portafoglio che sposta i capitali dal tecnologico ai settori più tradizionali, come l'energia e i materiali", ha detto un analista.

Riepilogando, i mercati asiatici hanno mostrato una performance generalmente positiva, con l'eccezione del Giappone, mentre a Wall Street si è registrata una rotazione di investimenti dal settore tecnologico ad altri settori. La situazione in India, con i dati sull'inflazione in calo, e i dati macroeconomici in arrivo dalla Thailandia sono sotto l'attenzione degli investitori.