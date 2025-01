Investimenti immobiliari commerciali in Italia: un 2024 in forte crescita

Dopo un periodo di incertezza, la stabilizzazione dei rendimenti e l'avvio della normalizzazione delle politiche monetarie della BCE hanno rassicurato i capitali, dando nuovo slancio al settore. Il retail si è rivelato il settore più dinamico, con 2,9 miliardi di euro di investimenti totali, di cui 1 miliardo nel solo quarto trimestre, una crescita del 140% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo successo è dovuto soprattutto all'interesse per i segmenti grocery e al ritorno di grandi operazioni nel settore out-of-town. Anche le zone centrali delle città italiane hanno attirato attenzione, con diverse transazioni nel segmento high street. Gli investitori si sono concentrati su centri commerciali e parchi commerciali in posizioni strategiche, zone dello shopping di prestigio, magazzini per la vendita al dettaglio e supermercati con inquilini solidi e contratti a lungo termine.

Il settore hotel si è posizionato al secondo posto per volumi di investimento, con 2,1 miliardi di euro nel 2024, in aumento del 36% rispetto all'anno precedente. Nel quarto trimestre gli investimenti sono stati di 650 milioni di euro. Si è notata una crescita dell'interesse da parte degli investitori value-add, dopo un anno caratterizzato dalle acquisizioni da parte di owner operator. Questo dimostra la fiducia nel settore, in particolare nei mercati leisure e nelle città d'arte. Gli investimenti core sono ancora limitati, ma la disponibilità di capitali sta aumentando. Dopo la ripresa del post-pandemia, i prezzi medi per camera nei mercati principali si stanno normalizzando, con un sentiment positivo da parte degli operatori.

Anche il mercato office ha mostrato una notevole ripresa, con un aumento del 55% rispetto al 2023, raggiungendo 1,9 miliardi di euro, di cui 590 milioni nel quarto trimestre.

L'interesse degli investitori si concentra principalmente sulle location primarie, dove la domanda da parte degli utilizzatori finali è in crescita e supporta gli investimenti value-add. La stabilizzazione dei rendimenti sta attirando anche i capitali core.

Il settore industrial & logistics ha registrato un leggero aumento rispetto al 2023, con circa 1,6 miliardi di euro di investimenti. Nonostante un miglioramento del sentiment degli investitori e un riavvicinamento delle aspettative di prezzo, il calo delle nuove operazioni del 2023 ha limitato la ripresa. La normalizzazione della domanda di spazi logistici dopo la pandemia non ha influito sull'interesse degli investitori per questo mercato.

Il settore living ha chiuso con volumi di investimento in linea con l'anno precedente, pari a 715 milioni di euro, a causa della scarsa disponibilità di prodotti core.



Gli investimenti si concentrano sul value-add, con acquisizioni di immobili esistenti per conversioni, riqualificazioni e frazionamenti. L'interesse degli investitori è forte, in particolare nel settore dello student housing, grazie a una domanda diversificata e una limitata concorrenza per i prodotti di qualità.

Il settore alternative ha subito una flessione, con 440 milioni di euro di investimenti, in calo del 22% rispetto all'anno precedente, principalmente a causa del rallentamento nel settore healthcare. Tuttavia, le altre asset class hanno visto un aumento delle transazioni, con una grande diversificazione delle tipologie di asset, inclusi infrastrutture, self storage e terreni per data center. Questo conferma l'importanza degli investimenti alternativi nel real estate italiano e l'espansione dei settori Operational Real Estate (OPRE).

“Le prospettive per il commercial real estate italiano nel 2025 si confermano molto positive”, afferma Silvia Gandellini, Head of Capital Markets Italy di CBRE.



“Prevediamo, infatti, che ulteriori riduzioni dei tassi d’interesse e una costante vivacità del mercato degli occupier favoriranno il ritorno degli investitori core nei mercati consolidati e stimoleranno l’attività d’investimento degli investitori value-add nei mercati emergenti. Infine, osserviamo un crescente interesse per l’Operational Real Estate, che offre agli investitori possibilità di diversificazione in prodotti d’investimento strategici per l’attività svolta, grazie a macro-trend di lungo periodo e ad alta innovazione tecnologica”.

Riepilogando, gli investimenti immobiliari commerciali in Italia hanno visto un notevole incremento nel 2024, raggiungendo i 9,9 miliardi di euro. Il settore retail è stato il più dinamico, seguito da hotel e office. Anche industrial & logistics e living hanno mostrato una buona performance, mentre gli investimenti nel settore alternative hanno subito una lieve flessione.



Il 2025 si prospetta positivo, con previsioni di ulteriore crescita grazie alle politiche monetarie e alla vivacità del mercato.