Intelligenza artificiale, l'ottimismo degli italiani cresce con l'utilizzo (ricerca Ipsos/Google)

In Italia, il 43% degli intervistati ha utilizzato l'AI generativa nell'ultimo anno. L'entusiasmo verso le potenzialità dell'AI, pari al 54%, supera ora la preoccupazione, che si attesta al 46%. Questa tendenza è ancora più marcata tra coloro che hanno già avuto modo di sperimentare l'AI: tra questi, il 70% si dichiara ottimista contro un 30% di preoccupati. Questo dato suggerisce che l'esperienza diretta con l'AI contribuisce a una visione più positiva delle sue applicazioni.

Non solo, infatti, l'AI è vista con ottimismo per l'impatto sull'economia (il 37% degli italiani pensa che sarà positivo, il 24% negativo), ma anche per il cambiamento delle professioni nei prossimi cinque anni. Il 61% degli intervistati ritiene che l'AI porterà trasformazioni positive nel mondo del lavoro, contro una media globale del 58%.

Tuttavia, permangono timori, con un 33% di persone che teme un impatto negativo sul mondo del lavoro. Nonostante queste preoccupazioni, solo il 14% dei lavoratori italiani (in linea con la media mondiale) ritiene di dover cambiare ruolo a causa dell'AI.

I partecipanti all'indagine riconoscono il valore dell'AI in diversi settori, con un forte interesse per le scoperte scientifiche e i progressi in campo medico. Oltre sette italiani su dieci credono che l'AI avrà un effetto positivo sulla scienza e sulla medicina (72% in entrambi i casi). Seguono con percentuali inferiori l'istruzione (59%), la cybersecurity e l'agricoltura (entrambi 43%).

A livello personale e professionale, la maggior parte degli italiani (53%) si aspetta benefici dall'AI. Sono entusiasti dell'uso dell'AI per trovare informazioni (68%), per gli assistenti personali (54%), e per il supporto allo studio (53%).

Considerano inoltre molto utili le applicazioni che aiutano a scrivere e riassumere informazioni (78%), o che migliorano le traduzioni (82%). In ambito lavorativo, l'AI è vista come uno strumento per aumentare la produttività e per svolgere mansioni più strategiche. In particolare, gli intervistati ritengono importante l'AI come supporto nell'uso di dati o sistemi complessi (82%), e per migliorare il benessere dei lavoratori (82%). La maggior parte degli italiani (58%) crede anche che l'AI libererà tempo per concentrarsi su attività più gratificanti, anziché aumentare il carico di lavoro (42%).

Sette italiani su dieci (71%) utilizzano l'intelligenza artificiale per lavoro, in modi diversi. L'AI generativa è utilizzata per la scrittura (74%), il brainstorming (62%), il problem solving (78%), per riassumere documenti (72%) o informazioni complesse (71%).



In linea generale, cresce la fiducia verso l'innovazione e si chiedono politiche che la agevolino. Più della metà degli italiani (53%) pensa che il paese stia facendo abbastanza per trarre vantaggio dall'AI. È sentita la necessità di collaborazione tra governo e aziende tecnologiche (65%), soprattutto per testare gli strumenti di AI nei servizi pubblici (61%). Gli italiani, inoltre, ritengono prioritario l'investimento in infrastrutture per l'AI, come internet ad alta velocità ed energia elettrica (65%).

In sintesi, l'indagine evidenzia come l'esperienza diretta con l'AI stia plasmando una visione sempre più ottimistica tra gli italiani, che ne riconoscono il potenziale in molteplici settori, pur mantenendo alcune preoccupazioni. L'uso lavorativo dell'AI è in forte crescita e si estende a diverse mansioni e l'AI è vista come uno strumento di supporto, piuttosto che un rischio per il lavoro.