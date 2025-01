Giappone nel caos: il Nikkei crolla mentre i rendimenti dei titoli di stato raggiungono i massimi dal 2011

L'obiettivo della BoJ è quello di mantenere l'inflazione su livelli sostenibili nel lungo periodo, ma la strada da seguire sembra incerta. Secondo David Pascucci, analista dei mercati di XTB, la situazione giapponese è davvero singolare.

La peculiarità giapponese è evidenziata dal fatto che, da marzo 2022, il paese ha sperimentato un'inflazione superiore all'obiettivo del 2%. Questo è il secondo periodo più lungo dal 1990 in cui l'inflazione si è mantenuta sopra o in prossimità di questo target. Questa situazione offre alla BoJ un'opportunità per stabilizzare l'inflazione dopo anni di fluttuazioni tra periodi di inflazione e deflazione. La particolarità di questo momento risiede nel fatto che, a differenza del passato, la BoJ ha aumentato i tassi di interesse in risposta al picco inflazionistico, mentre in precedenza li aveva sempre tagliati.

Questo scenario è unico negli ultimi 35 anni, rendendo difficile la gestione e spiegando l'attuale atteggiamento attendista della BoJ sia sul mercato obbligazionario che valutario. Il grafico mostra come nei precedenti picchi di inflazione la BoJ ha sempre tagliato i tassi, mentre ora li ha alzati, una mossa senza precedenti per l'istituto.

I rendimenti dei titoli di stato continuano a salire nella maggior parte delle principali economie globali. Teoricamente, si aspetterebbe un rientro nel prossimo futuro. Tuttavia, la situazione tecnica attuale evidenzia una chiara tendenza alla vendita di obbligazioni. Per invertire questa tendenza, sono necessari diversi giorni di inversione di tendenza, seguiti da conferme tecniche. Nel frattempo, la normalizzazione della curva dei rendimenti negli USA prosegue, con lo spread tra i benchmark a 2 e 10 anni che si mantiene stabile intorno ai 40 punti base.

Dopo aver fallito i test sui massimi, sia il Nikkei che i mercati europei stanno ora testando i minimi di breve termine. Negli USA, il Dow Jones si trova per la prima volta in un trend discendente che dura da più di due settimane consecutive, una situazione che non si verificava da ottobre 2023 e che indica una fase di debolezza dell'indice. In questi primi giorni dell'anno, si sono verificate dinamiche tecniche di aggiustamento su tutti gli asset, compreso il mercato valutario. Pertanto, è fondamentale monitorare i dati in uscita, come il PPI odierno, l'inflazione USA di domani e le richieste di sussidi di disoccupazione. La situazione è in evoluzione e sarà importante vedere come i mercati reagiranno a queste nuove sfide e cosa farà la BCE, banca centrale europea.

Il BLS ha annunciato modifiche alla metodologia di rilevazione dei dati del mercato del lavoro a partire dal prossimo rapporto del 7 febbraio, relativo ai dati occupazionali di gennaio.



Le nuove metodologie per l'Household Survey e l'Establishment Survey potrebbero portare a risultati divergenti rispetto ai dati dei mesi precedenti. Questa novità, secondo David Pascucci, va tenuta sotto controllo perché potrebbe comportare sorprese sul fronte del tasso di disoccupazione. L'analista ricorda che la situazione del mercato del lavoro statunitense è stato indicato come uno dei principali driver per il 2025.

In sintesi, la situazione attuale vede il Nikkei in difficoltà, i rendimenti dei JGB in crescita e una Bank of Japan attendista, mentre i mercati globali si trovano a testare i minimi di breve termine. Le modifiche alla metodologia di rilevazione dei dati sul lavoro negli USA aggiungono ulteriore incertezza. "Dobbiamo prestare molta attenzione ai nuovi dati" ha dichiarato Pascucci in un recente report.