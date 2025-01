Export made in Italy: boom per la dieta mediterranea

È stata eletta la migliore al mondo da U.S. News & World Report. I benefici per la salute sono ben noti: controllo del peso, protezione del sistema cardiovascolare e nervoso, prevenzione di alcune forme di cancro e di malattie croniche. La Dieta Mediterranea è diventata un vero e proprio marchio, sinonimo di qualità e benessere, e questo si riflette nelle esportazioni, che rappresentano un motore fondamentale per la crescita economica italiana.

I dati parlano chiaro: oltre all'olio extravergine d'oliva, anche il pesce ha registrato un aumento delle esportazioni del 12%. La pasta, alimento principe della cucina italiana, ha visto crescere le vendite del 5%. Allo stesso modo, il pomodoro trasformato ha registrato un +6% e il vino si conferma un protagonista sui mercati esteri. Anche frutta, verdura e legumi, pur con incrementi più contenuti (+7%), continuano a essere molto apprezzati.

Nonostante questi risultati positivi, i prodotti della Dieta Mediterranea devono affrontare alcune sfide. In particolare, i sistemi di etichettatura nutrizionale come il Nutriscore potrebbero minacciare la loro reputazione. Il Nutriscore, con il suo sistema di valutazione dalla A alla E, penalizza alimenti come l'olio extravergine d'oliva, che ottiene un punteggio "B", mentre bevande gassate e cibi ultra-trasformati ricevono punteggi migliori. "Questo sistema" sottolineano gli esperti di Coldiretti, "si concentra su zuccheri, sale e grassi, senza considerare le quantità che vengono consumate nei piatti tradizionali e i reali benefici degli alimenti". Il rischio è che prodotti naturali e sani vengano svantaggiati a favore di alimenti industriali, di cui spesso non si conosce la composizione.

Coldiretti ha richiesto alla Commissione Europea di bloccare il Nutriscore, ritenendolo fuorviante e pericoloso per i prodotti italiani.

La Commissione Europea non ha ancora preso una decisione definitiva sull'adozione uniforme del Nutriscore a livello comunitario. Nonostante sia stato introdotto in alcuni paesi come la Francia, e abbia ricevuto il supporto di alcune organizzazioni sanitarie, la sua adozione è ostacolata da divergenze politiche e resistenze da parte di paesi come l'Italia. Questa situazione di stallo lascia spazio all'incertezza sul futuro dell'etichettatura nutrizionale e sulla tutela dei prodotti italiani.

In sintesi, il 2024 è stato un anno d'oro per l'export agroalimentare italiano, trainato dai prodotti della Dieta Mediterranea. L'olio d'oliva, la pasta, il pesce, il pomodoro trasformato e il vino hanno registrato ottimi risultati, confermando la loro leadership sui mercati internazionali. Tuttavia, la minaccia di sistemi di etichettatura come il Nutriscore rimane un tema critico, che potrebbe mettere a rischio la reputazione e la qualità dei prodotti simbolo del Made in Italy.