Diritto alla disconnessione: la proposta di legge che tutela il riposo digitale dei lavoratori





La tutela del confine tra vita professionale e privata potrebbe presto diventare realtà anche in Italia. Il Senato sta esaminando un disegno di legge, promosso dal senatore Filippo Sensi del PD, che mira a regolamentare il diritto alla disconnessione dal lavoro, cosa che accade già, per esempio, in Francia.

L'iniziativa legislativa, assegnata alla Commissione Lavoro di Palazzo Madama in sede redigente, affronta una problematica sempre più diffusa: l'invasione delle comunicazioni di lavoro negli orari di riposo attraverso email, messaggi WhatsApp e chiamate.