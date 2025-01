Bce, stop alle strette sui tassi in arrivo?

Durante una conferenza a Hong Kong, Rehn ha dichiarato che la politica monetaria dovrebbe lasciare il territorio restrittivo entro la metà dell'estate. In passato, Rehn aveva ipotizzato un tasso neutrale tra lo 0,2% e lo 0,8%, corretto per l'inflazione. Questo significherebbe un intervallo tra il 2,2% e il 2,8% per il tasso di deposito della BCE, se l'inflazione fosse in linea con l'obiettivo del 2%. I mercati prevedono che il tasso di riferimento della banca centrale raggiungerà la parte inferiore di questo intervallo entro giugno e scenderà ulteriormente entro la fine dell'anno.

Nonostante queste previsioni, permangono delle incertezze. Le politiche commerciali del nuovo governo statunitense, guidato dal presidente Donald Trump, potrebbero aumentare i costi per le attività commerciali. Rehn ha espresso dubbi sull'efficacia delle barriere commerciali, spiegando che le imprese trovano spesso modi per aggirarle.

Il calo del commercio diretto tra Cina e Stati Uniti, ad esempio, sembra nascondere un reindirizzamento delle catene del valore verso altri paesi come Messico e Vietnam. "Le aziende sono agili nello spostare la produzione per evitare i dazi", ha sottolineato Rehn, evidenziando come le tariffe doganali possano essere aggirate in diversi modi.

Rehn ha aggiunto che questo tipo di adattamento rende le economie più resilienti, ma allo stesso tempo aumenta i costi delle attività commerciali. Le aziende, quindi, cercano soluzioni alternative per non subire l'impatto negativo dei dazi, ma queste strategie comportano comunque delle spese aggiuntive. La BCE si trova quindi a navigare in un contesto economico complesso, con la necessità di stimolare la crescita pur tenendo conto delle possibili conseguenze delle politiche commerciali internazionali.

In sintesi, la BCE è pronta ad allentare le politiche restrittive sui tassi di interesse, ma le nuove strategie commerciali globali introdotte negli Stati Uniti potrebbero impattare sui costi. Mentre l'inflazione sembra sotto controllo, la crescita economica rimane una preoccupazione centrale per l'Europa, mentre le aziende cercano strategie per evitare le barriere commerciali.