L'inflazione negli USA rallenta e Wall Street scommette sul taglio dei tassi della Federal Reserve

Si tratta di uno scarto minimo, eppure è sufficiente a modificare le percezioni degli operatori istituzionali. La pressione sui prezzi sta calando e questo apre la strada a nuove strategie per gli investimenti B2B, poiché la prospettiva di un costo del denaro inferiore diventa sempre più concreta. Chi gestisce grandi capitali guarda ora con fiducia a un possibile taglio tassi Federal Reserve: le probabilità che l'istituto centrale intervenga almeno due volte nel corso dell'anno sono in netto aumento.

Nonostante il recente rapporto sull'occupazione abbia mostrato una forza inaspettata del mercato del lavoro, il focus resta sulla stabilità monetaria. La Federal Reserve ha mantenuto i tassi di riferimento in un intervallo compreso tra il 3,50% e il 3,75% durante l'ultima riunione. L'obiettivo del 2% per l'inflazione a lungo termine non è più un miraggio lontano. La discesa dei prezzi della benzina e del mercato automobilistico potrebbe restituire vigore ai consumi, offrendo una boccata d'ossigeno al sistema economico prima delle pause festive. La situazione attuale suggerisce una ricalibrazione delle aspettative anche per il 2026: la traiettoria sembra ormai tracciata.

A Wall Street, la giornata è stata caratterizzata da una certa volatilità. Il Dow Jones Industrial Average e lo S&P 500 sono riusciti a strappare un segno più, ma il comparto tecnologico ha sofferto. La preoccupazione per le possibili interruzioni portate dalla AI continua a pesare sulle scelte dei portafogli. Questi sono i risultati definitivi della sessione:

- il Dow Jones Industrial Average è salito di 48,95 punti, pari allo 0,10%, chiudendo a 49.500,93;

- lo S&P 500 ha guadagnato 3,41 punti, ovvero lo 0,05%, attestandosi a 6.836,17;

- il Nasdaq Composite ha ceduto 50,48 punti, con un calo dello 0,22%, finendo a 22.546,67;

- l'indice globale MSCI ha registrato una flessione dello 0,24% arrivando a 1.042,75;

- lo STOXX 600 in Europa ha chiuso in ribasso dello 0,13% a quota 617,7 punti.

Le piazze europee hanno risentito delle medesime incertezze legate al settore tecnologico. In questo contesto di incertezza azionaria, il mondo delle criptovalute ha invece mostrato i muscoli. Il bitcoin ha messo a segno un balzo notevole, crescendo di quasi il 5% e superando la soglia dei 69.000 dollari.



Nel mercato dei cambi, l'euro si è mosso pochissimo, scambiando intorno a quota 1,1869 dollari. Lo yen giapponese ha mostrato una lieve debolezza, confermando la fase di attesa che avvolge le principali banche centrali mondiali.

Le materie prime hanno vissuto una seduta a due facce. Il prezzo dell'alluminio ha toccato i minimi della settimana: su questa dinamica hanno pesato le indiscrezioni riguardanti una possibile revisione dei dazi da parte dell'amministrazione guidata da Donald Trump. I flussi commerciali globali restano sensibili alle decisioni politiche degli Stati Uniti. Oro e petrolio, al contrario, hanno beneficiato della debolezza dei rendimenti obbligazionari. Il greggio Brent è salito a 67,75 dollari al barile. Il clima generale resta di vigile attesa. Gli investitori sanno che la strada verso la normalizzazione dei tassi è tracciata: il rallentamento dei prezzi al consumo è il carburante che alimenta questa convinzione. Ogni dato macroeconomico diventa ora un tassello fondamentale per comporre il mosaico della politica monetaria dei prossimi mesi.

