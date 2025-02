Unipol accelera: bilancio record e via libera all'offerta di BPER su Banca Popolare di Sondrio

In particolare, i premi Danni sono cresciuti del 7,7%, arrivando a 9,2 miliardi di euro, mentre il settore Vita ha registrato un incremento dello 0,6%, attestandosi a 6,4 miliardi di euro. L'utile consolidato ha visto un incremento del 5,2%, raggiungendo 1,12 miliardi di euro. Il risultato netto del gruppo assicurativo si è attestato all'12%, con 860 milioni di euro. Sul fronte della solidità patrimoniale, l'indice di solvibilità consolidato al 31 dicembre 2024 si è attestato al 213%, in linea con l'anno precedente, mentre quello del gruppo assicurativo era pari al 263%, rispetto al 275% del 31 dicembre 2023. Questi dati hanno permesso al gruppo di proporre un dividendo di 0,85 euro per azione, con un dividend yield del 6,2%. Nei tre anni dal 2022 al 2024, Unipol ha accumulato utili per 2.957 milioni di euro, superando del 28,6% i 2.

300 milioni previsti nel piano strategico. I dividendi cumulati hanno raggiunto i 1.283 milioni, in crescita del 33,8% rispetto ai 958 milioni stimati. Parallelamente a questi risultati, Unipol ha dato il via libera all'offerta di BPER su Banca Popolare di Sondrio. In una nota, la compagnia ha spiegato che questa operazione coinvolge due istituti di credito con radici comuni e legati da una pluriennale condivisione di società prodotto. La decisione è stata presa tenendo conto dell'accelerazione del processo di consolidamento del settore bancario italiano, in cui Unipol è un azionista significativo e partner bancassicurativo di entrambi gli istituti. L'obiettivo dichiarato è di rafforzare le dimensioni e il posizionamento competitivo degli istituti, favorendo al contempo le evoluzioni delle attività industriali in comune con il gruppo Unipol e valorizzando i tradizionali legami con i territori di riferimento.

In sintesi, Unipol guarda al futuro con ottimismo, forte di risultati solidi e di una strategia ben definita.