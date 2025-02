Turismo in italia: un volano per il pil e l'occupazione

L'accento è posto sulla promozione delle eccellenze italiane, includendo destinazioni alternative alle grandi città, per incentivare ulteriormente questo trend positivo e contribuire allo sviluppo economico e culturale del paese. "I numeri sono la testimonianza migliore della strada tracciata", ha aggiunto Jelinic. Un focus particolare è stato posto sull'impatto dei turisti stranieri. Tra gennaio e novembre 2024, l'Italia ha accolto oltre 235 milioni di presenze straniere, segnando un incremento del 3,7% rispetto all'anno precedente. La maggior parte di questi flussi è legata ai viaggi di piacere, che costituiscono il 65% del totale. I visitatori stranieri hanno speso circa 28,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2024. Altri motivi di viaggio includono affari (13,7%), visite a parenti e amici (12,7%), studio (3%) e shopping (1,8%). Il settore dei trasporti ha beneficiato in modo significativo dell'onda turistica.

Gli aeroporti italiani hanno registrato 218,4 milioni di passeggeri nel 2024, con un aumento dell'11% rispetto al 2023. Di questi, 145,8 milioni erano passeggeri internazionali, rappresentando il 66,7% del totale, con circa 99 milioni provenienti da paesi dell'Unione Europea (UE). Anche i viaggiatori italiani sono aumentati, raggiungendo i 72 milioni, con un incremento del 5,8% rispetto all'anno precedente. Gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa hanno gestito i maggiori flussi, rispettivamente con il 22,4% e il 13,2% dei passeggeri totali. Bergamo si è posizionata al terzo posto, accogliendo circa l'8% dei passeggeri e registrando una crescita dell'8,6%. Guardando al futuro, ENIT prevede che il settore turistico italiano capitalizzerà sull'opportunità offerta dal Giubileo. "Abbiamo iniziato a pregustare l’effetto Giubileo già nell’ultima parte del 2024", ha affermato Jelinic, sottolineando l'importanza di questo evento internazionale per la visibilità turistica, non solo per Roma, ma per l'intero territorio italiano.

Anche i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano un'ulteriore opportunità. "Siamo già operativi per valorizzare i territori interessati, promuovendo all’estero queste mete", ha aggiunto Jelinic. Queste manifestazioni globali offrono un'occasione unica per l'Italia, leader in Europa e seconda a livello mondiale, dopo gli Stati Uniti (USA), nel settore degli eventi e dei congressi.