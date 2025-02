Trump allenta la tensione sui dazi, mentre Hermes brilla nel lusso

L'indice di riferimento di Hong Kong si avvicina ai massimi degli ultimi quattro mesi, puntando alla migliore settimana da settembre. La sua crescita dell'11% da inizio anno lo rende il mercato azionario più performante in Asia e tra i migliori a livello globale. In Europa, l'indice DAX tedesco guida la corsa con un aumento del 14%, toccando un record giovedì. Anche gli indici svizzeri, francesi e spagnoli registrano guadagni a doppia cifra nel 2025. Nel settore corporate, i riflettori sono puntati sui risultati di Hermes. Gli investitori sono interessati a valutare se il produttore della borsa Birkin sia in grado di affrontare un rallentamento del settore del lusso, grazie alla sua clientela più facoltosa. Le aziende del lusso hanno affrontato un periodo di vendite più lente, a causa della prudenza dei consumatori cinesi, ma i risultati positivi di Burberry, Richemont (proprietaria di Cartier) e altre società hanno alimentato le speranze di una ripresa del settore.

Gli operatori di mercato in Europa potrebbero consolidare i profitti dopo una settimana positiva, con l'indice paneuropeo STOXX 600 che ha chiuso ogni giorno a un livello record, con un aumento di quasi il 10% da inizio anno. I futures indicano un'apertura al ribasso per i mercati azionari europei. L'attenzione degli investitori è focalizzata sulla questione dei dazi, dopo che un'ordinanza di Trump ha evitato l'imposizione di nuove tariffe, avviando invece un'indagine sulle tasse imposte sui beni statunitensi che potrebbe durare settimane o mesi. Infine, una buona notizia per gli appassionati di TikTok negli USA: la popolare app di video brevi è tornata negli app store di Apple e Google. In sintesi, i mercati europei stanno superando le azioni statunitensi dall'inizio dell'anno. Gli sviluppi chiave che potrebbero influenzare i mercati includono i dati sul PIL e sull'occupazione della zona euro per il quarto trimestre e i risultati annuali di Hermes.