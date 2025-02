Eurozona: nel IV trimestre PIL e occupazione in aumento dello 0,1%

9% nell'area euro e dell'1.1% nell'UE nel quarto trimestre del 2024. Oltreoceano, negli USA (stati uniti d'america), il PIL è aumentato dello 0.6% nel quarto trimestre, un dato inferiore rispetto allo 0.8% del trimestre precedente. Su base annua, la crescita statunitense si attesta al 2.5%. Il mercato del lavoro nell'area euro e nell'UE ha visto un incremento dello 0.1% nel numero di persone occupate nel quarto trimestre del 2024. Nel terzo trimestre, l'area euro aveva registrato una crescita dello 0.2%, mentre l'UE era rimasta stabile. La stima della crescita annuale per il 2024 indica un aumento dell'occupazione dello 0.9% nell'area euro e dello 0.8% nell'UE. Confrontando con l'anno precedente, l'occupazione è cresciuta dello 0.6% nell'area euro e dello 0.5% nell'UE nel quarto trimestre del 2024.

Ma cosa significano realmente questi numeri per il futuro economico? È cruciale interpretare questi dati con cautela. La crescita modesta del PIL nell'area euro e nell'UE suggerisce una ripresa economica lenta e graduale. Il confronto con la crescita più robusta degli USA evidenzia le sfide che l'economia europea deve affrontare per raggiungere una crescita più sostenuta. L'aumento contenuto dell'occupazione indica una stabilizzazione del mercato del lavoro, ma non ancora una forte espansione. "È fondamentale monitorare attentamente l'evoluzione di questi indicatori nei prossimi trimestri per valutare la solidità della ripresa economica europea", commentano gli analisti di BCE (banca centrale europea). In sintesi, i dati del quarto trimestre del 2024 dipingono un quadro di crescita economica moderata nell'area euro e nell'UE, con un mercato del lavoro in lenta ripresa.

Sarà necessario osservare attentamente i prossimi sviluppi per confermare o smentire questi segnali preliminari di miglioramento.

