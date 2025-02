Borsa italiana stabile, ma Telecom Italia e Interpump crollano: cosa succede?

Performance negativa, invece, per il FTSE Italia Star, con un calo dell'1,8%. Nella seduta del 14 febbraio 2025, il controvalore degli scambi è diminuito a 3,85 miliardi di euro, rispetto ai 4,24 miliardi di giovedì. Alle ore 17:30, il bitcoin aveva superato i 96.500 dollari (circa 92.000 euro). Lo spread Btp-Bund si è avvicinato ai 110 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è confermato oltre il 3,5%. L'euro è salito a 1,05 dollari. Giornata decisamente negativa per Telecom Italia TIM (-7,59% a 0,275 euro), dopo la forte volatilità registrata nella seduta precedente. In forte calo anche Interpump (-16,3% a 39,44 euro), in seguito alla pubblicazione dei risultati preliminari dell'esercizio 2024. Stando alle previsioni iniziali, il management di Interpump stima – su base organica – una variazione del fatturato compresa tra +1% e -5%, con i primi mesi del 2025 indicati come il periodo più complesso dell'anno.

Le società del settore lusso hanno mostrato andamenti altalenanti, nonostante i risultati positivi di Hermès. Moncler è scesa dell'1,2% a 67,38 euro, dopo il rialzo registrato sul finire della seduta del 13 febbraio 2025, in seguito alla diffusione dei dati dell'esercizio 2024, che si è chiuso con ricavi e redditività superiori alle aspettative degli analisti. Segno positivo, invece, per Brunello Cucinelli (+0,08% a 130,8 euro). Anche i titoli del settore bancario hanno avuto un andamento incerto. In evidenza il rialzo di UniCredit (+1,57% a 46,86 euro). Performance negativa, invece, per il Banco di Desio e Brianza (-13,8% a 7,4 euro). Iveco Group continua a mostrare segnali positivi a Piazza Affari, dopo il rialzo delle cinque sedute precedenti, con un incremento del 2,84% a 15,55 euro.

In rialzo anche Unipol (+0,66% a 13,72 euro). La compagnia assicurativa ha comunicato i risultati finanziari preliminari del 2024, annunciando di essere nella fase finale di redazione del nuovo piano strategico 2025-2027. Ecco i titoli principali di Borsa Italiana nella seduta del 14 febbraio 2025: 1. FTSEMib: +0,18% a 37.978 punti 2. FTSE Italia All Share: +0,17% 3. FTSE Italia Mid Cap: +0,11% 4. FTSE Italia Star: -1,8% 5. UniCredit: +1,57% a 46,86 euro In sintesi, la giornata sui mercati finanziari italiani è stata caratterizzata da una generale stabilità, con alcune eccezioni significative come il calo di Telecom Italia TIM e Interpump, mentre altri settori, come quello bancario e Iveco Group, hanno mostrato segnali positivi.